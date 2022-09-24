متهما ريال مدريد بالتناقض.. الخليفي: يريدون السوبر ليج ثم يحتفلون بدوري الأبطال

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 18:03

كتب : FilGoal

ناصر الخليفي

ربما وضع ملف دوري السوبر الأوروبي على الأرفف مؤقتا، ولكن هذا لا يعني اختفاء أثره من كرة القدم الأوروبية حتى الآن. إذ عاد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان ورئيس رابطة الأندية الأوروبية لمهاجمة ريال مدريد بسبب الملف ذاته.

وقال الخليفي خلال اجتماع رابطة الأندية الأوروبية: "الشيء الغريب أن ريال مدريد يحتفل بالفوز ببطولة الأندية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي (يويفا)".

وأضاف "إنها أفضل مسابقة أندية في العالم. من الغريب أن تعادي مسابقة قائمة ورائعة، ومن الأغرب أن تشارك بها وتحتفل وتستمتع بالفوز بها. هذا غريب للغاية بالنسبة لي".

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وكان باريس سان جيرمان أحد أبرز الأندية التي تصدت لمشروع دوري السوبر الأوروبي، وتولى الخليفي رئاسة رابطة الأندية الأوروبية بعد استقالة أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس.

وكان المشروع قد تم الإعلان عنه من جانب 12 ناديا، هم ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من إسبانيا، ويوفنتوس وميلان وإنتر ميلان من إيطاليا، والسداسي الإنجليزي أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنام هوتسبر.

لاحقا انسحب 9 أندية تباعا، ليبقى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فقط، حتى وإن لم يحدث أي حراك حقيقي منذ توقف الأزمة بتعطل المشروع مؤقتا.

يذكر أن ريال مدريد توج بطلا لدوري أبطال أوروبا 2022 بالفوز على ليفربول بهدف دون رد في النهائي.

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