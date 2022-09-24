غياب روديجير ونميشا عن ألمانيا أمام إنجلترا

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 17:48

كتب : FilGoal

أنطونيو روديجير و لوكاس نميشا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم غياب كلا من أنطونيو روديجير ولوكاس نميشا عن الفريق خلال مواجهة إنجلترا في ختام دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

ويلعب المنتخبان يوم الإثنين المقبل على ملعب ويمبلي.

ويأتي غياب نميشا بسبب معاناته من بعض المشاكل في ركبته مما سيجعله غير متاحا ضمن اختيارات المدرب هانز فليك.

أخبار متعلقة
لا جازيتا ديلو سبورت: إنتر ميلان يخطط للتعاقد مع بيدرازا وصول بيراميدز إلى دبي.. وخطة معسكر الإعداد قبل مواجهة هلال الساحل مصطفى سعد يعود لتدريبات المنتخب الأولمبي الثامن.. إنبي يعلن تعاقده مع ديان ميليج

بينما يغيب روديجير بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية خلال مواجهة المجر.

وكان كل من مانويل نيور وليون جوريتسكا قد خرجا من المعسكر بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث برصيد 6 نقاط ليضمن استمراره في المشاركة في التصنيف الأول في العام المقبل وبفارق أربع نقاط عن منتخب إنجلترا الذي هبط رسميا للتصنيف الثاني.

ألمانيا إنجلترا دوري الأمم الأوروبية
نرشح لكم
متهما ريال مدريد بالتناقض.. الخليفي: يريدون السوبر ليج ثم يحتفلون بدوري الأبطال لا جازيتا ديلو سبورت: إنتر ميلان يخطط للتعاقد مع بيدرازا بوسكيتس يرد على أنباء رحيله عن برشلونة ماجواير: لا أركز فيما يقال عني.. ومن الواضح أن يونايتد يفوز بعد إقصائي ميسي: بدأت الاستمتاع بكرة القدم مرة أخرى برشلونة يوضح إصابة أراوخو.. وتقارير تكشف مدة غيابه المتوقعة برشلونة يعلن تفاصيل إصابة كوندي مواعيد مباريات اليوم السبت 24-9-2022 والقنوات الناقلة.. إسبانيا والبرتغال والكثير من الوديات
أخر الأخبار
متهما ريال مدريد بالتناقض.. الخليفي: يريدون السوبر ليج ثم يحتفلون بدوري الأبطال 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
التاسع.. إنبي يضم رمضان مصطفى من مصر للمقاصة 22 دقيقة | الكرة المصرية
بعد أكاديميته الخاصة.. زاها يشتري ناد في كوت ديفوار 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
غياب روديجير ونميشا عن ألمانيا أمام إنجلترا 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
وصول بيراميدز إلى دبي.. وخطة معسكر الإعداد قبل مواجهة هلال الساحل 38 دقيقة | الكرة المصرية
مصطفى سعد يعود لتدريبات المنتخب الأولمبي 50 دقيقة | الكرة المصرية
الثامن.. إنبي يعلن تعاقده مع ديان ميليج 54 دقيقة | ميركاتو
لا جازيتا ديلو سبورت: إنتر ميلان يخطط للتعاقد مع بيدرازا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 3 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ 4 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية