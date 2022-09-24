غياب روديجير ونميشا عن ألمانيا أمام إنجلترا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم غياب كلا من أنطونيو روديجير ولوكاس نميشا عن الفريق خلال مواجهة إنجلترا في ختام دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

ويلعب المنتخبان يوم الإثنين المقبل على ملعب ويمبلي.

ويأتي غياب نميشا بسبب معاناته من بعض المشاكل في ركبته مما سيجعله غير متاحا ضمن اختيارات المدرب هانز فليك.

بينما يغيب روديجير بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية خلال مواجهة المجر.

وكان كل من مانويل نيور وليون جوريتسكا قد خرجا من المعسكر بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث برصيد 6 نقاط ليضمن استمراره في المشاركة في التصنيف الأول في العام المقبل وبفارق أربع نقاط عن منتخب إنجلترا الذي هبط رسميا للتصنيف الثاني.