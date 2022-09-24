لا جازيتا ديلو سبورت: إنتر ميلان يخطط للتعاقد مع بيدرازا
السبت، 24 سبتمبر 2022 - 17:02
كتب : FilGoal
يخطط إنتر ميلان للتعاقد مع ألفونسو بيدرازا لاعب فياريال الإسباني.
ألفونسو بيدرازا
النادي : فياريال
ويسعى فريق المدرب سيميوني إنزاجي لضم بيدرازا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأوضحت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن بيدرازا أحد الأهداف الرئيسية لـ إنتر ميلان خلال سوق الانتقالات المقبلة.
وأشارت إلى أن عقد صاحب الـ26 عاما يمتد تعاقده مع فياريال حتى 2026 وقيمة الشرط الجزائي لفسخ التعاقد تصل إلى 50 مليون يورو.
ويجيد بيدرازا اللعب في مركز الظهير الأيسر ويعد أحد العناصر الأساسية في تسكيل المدرب أوناي إيمري مع فياريال.
وسبق لـ بيدرازا اللعب مع أندية ديبورتيفو ألافيس وليدز يونايتد وريال بيتيس قلبل الانضمام إلى فياريال منذ صيف 2020.
وخاض اللاعب الأعسر143 مباراة مع فياريال وسجل 11 هدفا وصنع 18 آخرين بجميع المسابقات.
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