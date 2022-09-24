حوار - فيريرا يتحدث عن متى يعتزل التدريب.. شيكابالا وسواريش وشباب الزمالك وحلم السادسة

"لدي عام آخر في عقدي ولكن الشيء المؤكد أن شغفي بكرة القدم مستمر حتى آخر أيام حياتي" بتلك الكلمات رد جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على سؤال حول متى يعتزل التدريب ويترك اللعبة بأكملها.

وأجرى المدرب البرتغالي صاحب الـ76 عاما حوارا مطولا مع صحيفة "ريكورد" البرتغالية تحدث خلاله عن اعتزاله التديب ورأيه في مستوى شيكابالا قائد فريقه وشباب الزمالك الذين أنقذوا موسم النادي وحلم التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وكان السؤال الأول الموجه إلى فيريرا حول متى يعتزل التدريب ورد قائلا: "مع الزمالك لدي عام آخر في عقدي ولا أتنبأ بما سيحدث في المستقبل".

واستدرك "لكن هناك شيء واحد مؤكد أن شغفي بكرة القدم مستمر حتى آخر أيام حياتي".

وعن هل مازال يشعر بكونه شاب قال: "لست شابا، لكنني أستمتع حقا بما أفعله، والسعادة التي يمكن أن نحصل عليها في الحياة هي القيام بما نحبه".

وأكمل ضاحكا "حقيقة أنني أقوم بما أحبه يعطيني دفعة صغيرة في حياتي اليومية لمدة 48 عاما، والآن لندخل العام الـ49 ثم سنرى ماذا سيحدث".

وبسؤاله هل الهدف الرئيسي مع الزمالك هو الفوز بدوري أبطال إفريقيا أجاب "في العامين الماضيين فاز الزمالك بالدوري وكان بطلا لإفريقيا للمرة الأخيرة قبل 20 عاما وفي ذلك الوقت كان لديه العديد من الألقاب أو أكثر من الأهلي نفسه".

واستدرك "لكن كل ذلك تغير عندما جاء مانويل جوزيه وتغيرت الأمور ولم يكن الزمالك قادرا على التتويج باللقب مجددا".

وأردف فيريرا "وصل الزمالك للنهائي قبل عدة سنوات مع جايمي باتشيكو، لذا أن يصبح النادي بطلا لإفريقيا هو هدف للنادي، متى يحدث ذلك؟ إن كان لدينا الإمكانيات اللازمة لتحقيق الأمر سنقوم بذلك، لكن هل هو هدف لدينا؟ نعم بالطبع".

وبسؤاله هل سيكون التتويج بدوري الأبطال مع الزمالك مثل الكرز على الكعكة أجاب "لقد كنت قريبا قبل عدة سنوات من الفوز بالكونفدرالية مع الزمالك ثم مع السد القطري في دوري أبطال آسيا لكن لم يحدث ذلك، والآن لنحاول مجددا".

رأيه في شيكابالا

وبسؤاله عن رأيه في شيكابالا قال: "شخصية رائعة ولاعب عظيم ويحبه جمهور الزمالك للغاية بشكل خاص والجماهير المصرية بشكل عام، ولاعب يتمتع بموهبة كبيرة".

وأردف "مازال شيكابالا بعمر الـ37 يساعدنا كثيرا".

وبسؤاله لماذا لم ينجح شيكابالا مع سبورتنج لشبونة رد فيريرا "لا أعرف ما حدث له في البرتغال، لكنني أتخيل كيف كان يمكن أن يكون لو كان لعب في بيئة وثقافة أخرى، إنه أمر أفكر فيه لن يتم توضيحه أبدا، لكنه مازال معنا ويقدم لنا الكثير".

شباب الزمالك

وعن أكبر الصعوبات التي واجهها مع عودته للزمالك قال: "لدينا العديد من اللاعبين المميزين لكن هناك من كان يفتقر للأساسيات وهناك مشاكل في البنية التحتية".

وأردف "لكن من المزايا التي حصل عليها الزمالك هو ندرة اللاعبين بسبب الصعوبات التي كنا نواجهها فقد أصبح لدي الاختيار للذهاب للشباب للحصول على لاعبين وانتهى بهم الأمر بأن هؤلاء الشباب هم الذين أنقذونا في لحظات هامة".

وأردف "فعندما أتيت للزمالك كان النادي يمر بصعوبات وأزمات ليس لها علاقة بتغيير المدرب".

روي فيتوريا وريكاردو سواريش

وعن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قال: "سعدت بقدومه وسط تلك الصعوبات لمعرفة الظروف والتعايش مع كل شيء".

وأردف "حدث تنازع بسبب اللاعبين واستدعائهم للمنتخب للتوقف الدولي في ظل خوضنا للقاء في دوري أبطال إفريقيا بسبب ضيق الوقت ولكننا نعمل جيدا لنتعاون".

أما عن رأيه في ريكاردو سواريش مدرب الأهلي السابق قال فيريرا: "هو مدرب جيد جدا وفي رأيي لسوء حظه أنه وصل إلى هنا في موقف معقد للغاية وانتهى كل شيء بأن الأمور لا تسير على ما يرام معه، فليس من السهل العمل في الأهلي أو أي ناد كبير آخر".