خبر في الجول – إنبي يرفض التفريط في علي فوزي لـ المصري.. وموقف اللاعب

يرغب النادي المصري في التعاقد مع علي فوزي ظهير أيمن إنبي.

ويسعى المصري لمواصلة تدعيماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر من إنبي لـ FilGoal.com: "المصري يرغب في ضم علي فوزي، لكن مجلس الإدارة متمسك ببقاء اللاعب لقيمته الفنية الكبرى وكونه قائدا للفريق".

فيما أوضح مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com "علي فوزي يرغب في الرحيل عن إنبي والانتقال لصفوف المصري بحثا عن خوض تجربة جديدة".

علي فوزي ظهير أيمن إنبي انضم للفريق البترولي قادما من الألمونيوم في صيف 2016.

صاحب الـ30 عاما لعب 176 مباراة بقميص نادي إنبي وسجل 4 أهداف وصنع 11 آخرين.

وتعاقد المصري هذا الصيف مع عمرو السعداوي من الجونة، وعبد الرحيم دغموم قادما من وفاق سطيف الجزائري، والمدافع الجزائري عماد الدين بوبكر قادما من الوداد ومحمود جاد من إنبي وفرانك إيتوجا من أشانتي كوتوكو.

كما أتم المصري تعاقده مع مروان حمدي قادما من الزمالك وأنتوني أكبوتو قادما من قطر القطري وحسين السيد من بيراميدز ومحمد دبش من البنك الأهلي.