سموحة لـ في الجول: وقعنا عقود انتقال عبد الكبير الوادي إلى فيوتشر.. وخطوة أخيرة

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 15:12

كتب : هاني العوضي

احتفال لاعبي سموحة بهدف عبد الكبير الوادي في شباك الأهلي

حسم نادي فيوتشر صفقة التعاقد مع عبد الكبير الوادي لاعب سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال وليد عرفات رئيس سموحة لـFilGoal.com : "اتفقنا مع فيوتشر على انتقال عبد الكبير الوادي وتم توقيع العقود. نحن في انتظار تحويل المقابل المادي المتفق عليه للاستغناء عن اللاعب".

وحسبما علم FilGoal.com فإن سموحة سحيصل على 16 مليون جنيه قيمة انتقال عبد الكبير الوادي إلى فيوتشر.

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وينتهي تعاقد الوادي مع سموحة بنهاية الموسم المقبل ويتقاضى 450 ألف دولار سنويا.

وسبق وأن كشف عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة عن وجود عرضين من المصري وفيوتشر لضم عبد الكبير الوادي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال الغنيمي نائب رئيس سموحة في وقت سابق لـ FilGoal.com: "هناك مفاوضات جادة من المصري وفيوتشر لضم عبد الكبير الوادي لكننا حددنا طلبات معينة في حال تحقيقها من قبل أي من الناديين سيرحل اللاعب عن الفريق".

وتابع "اللاعب ينتهي تعاقدع معنا بنهاية الموسم ويحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني في شهر يناير لكننا لن نسمح برحيله سوى بالموافقة على طلباتنا وفي حال عدم تنفيذها سيتم التجديد له وتنفيذ كل طلباته لأنه لاعب كبير".

صاحب الـ 29 عاما انضم لسموحة بشكل نهائي قبل بداية الموسم الماضي بعد أن قضى موسم على سبيل الإعارة مع الفرق السكندري قادما من صفوف وادي دجلة.

وشارك المغربي مع سموحة خلال الموسم الماضي في 31 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة 11 هدفا.

عبد الكبير الوادي سموحة فيوتشر
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