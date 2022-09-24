ليس من بينهم موسيماني.. رئيس الرجاء المغربي: 3 مرشحين لخلافة البنزرتي

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 14:45

كتب : FilGoal

الأهلي - مونتيري - موسيماني

كشف عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء المغربي عن الأسماء المرشحة لتولي تدريب الفريق خلفا لفوزي البنزرتي.

ورحل البنزرتي عن تدريب الرجاء بعد أسابيع من توليه المهمة بناء على رغبته وفقا لما أعلن النادي المغربي.

وقال البدراوي عبر القناة الثانية المغربية: "هناك 3 أسماء مرشحة لتدريب الرجاء، منذر الكبير وأرجنتني وسويسري، ندرس سيرهم الذاتية وسنختار من بينهم".

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وأضاف "البطولات والراتب الشهري سيحددان المدرب الجديد. دخلنا في مفاوضات مع اسم تدريبي كبير لكنه طلب الحصول على 150 ألف دولار شهريا وهذا مبلغ يفوق قدرات الرجاء المادية".

وكانت بعض التقارير المغربية قد ربطت بين الرجاء وبيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق.

وكشف موقع le360 سبورت المغربي وفقا لمصادره: "بات موسيماني مرشحا بقوة لخلافة البنزرتي في تدريب الرجاء".

وأشار التقرير إلى أن اسم موسيماني تم طرحه بقوة في الساعات القليلة الماضية ومن المنتظر أن يحسم مجلس إدارة الرجاء برئاسة عزيز البدراوي الأمر هوية المدرب الجديد.

رحل بيتسو موسيماني عن قيادة الأهلي يوم 13 يونيو الماضي وتم تعيين سامي قمصان كقائم بأعمال المدير الفني قبل تعيين البرتغالي ريكاردو سواريش.

موسيماني (57 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

بيتسو موسمياني الرجاء المغربي
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