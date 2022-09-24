وداعا لـ برج العرب.. المصري يحدد ملعبه في الموسم الجديد

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 14:26

كتب : FilGoal

المصري - بيان رسمي

أعلن المصري اليوم السبت رسميا خوضه لمبارياته على ملعب هيئة قناة السويس بدلا من برج العرب.

واعتاد المصري في السنوات الأخيرة خوض مبارياته على ملعب برج العرب بعد هدم استاد بورسعيد من أجل تجديده.

ونشر المصري بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أوضح خلاله أن كامل أبو علي رئيس النادي وقع مع خالد طه رئيس العلاقات الخارجية بالهيئة عقد استغلال الملعب.

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وجاء بيان المصري كالتالي:

النادي المصري يوقع عقدًا مع هيئة قناة السويس لاستضافة مبارياته على ستاد الهيئة بالقرية الأوليمبية

أتم مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة الأستاذ كامل أبو علي اتفاقه مع هيئة قناة السويس والذي يتم بموجبه استضافة مباريات المصري بالموسم المقبل 2023/2022 على ستاد هيئة قناة السويس بالقرية الأوليمبية للهيئة والتي شرفها بالافتتاح قبل نحو اسبوعين، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث قام الأستاذ كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري بالتوقيع على التعاقد مع الأستاذ خالد طه رئيس العلاقات الخارجية بهيئة قناة السويس.

من جهته وجه الأستاذ كامل أبو علي خالص شكر مجلس ادارة النادي المصري ومعه جماهير بورسعيد العظيمة للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على مجهوداته الكبيرة في اتمام هذا الاتفاق الذي أدخل السعادة على قلوب مشجعي المصري الأوفياء ، مشيدًا بالامكانيات العظيمة للقرية الأوليمبية التابعة لهيئة قناة السويس والتي تم تأسيسها بسواعد مصرية في انجاز يحسب للفريق أسامة ربيع رئيس مجلس ادارة هيئة قناة السويس ذلك الشريان الحيوي الذي يخدم العالم أجمع.

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