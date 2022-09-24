بوسكيتس يرد على أنباء رحيله عن برشلونة

رد سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة على أنباء رحيله عن النادي الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

سيرخيو بوسكيتس النادي : برشلونة برشلونة

وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال المجاني بداية من الموسم المقبل.

وقال بوسكيتس قبل مواجهة إسبانيا وسويسرا: "لم أتخذ أي قرار بعد. لست متأكدا من أنني سأغادر برشلونة في يونيو، سنرى كيف سيكون هذا الموسم بالنسبة لي".

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أوضحت في وقت سابق أن بوسكيتس دخل في مفاوضات متقدمة مع إنتر ميامي الأمريكي.

النادي المملوك لـ ديفيد بيكام يسعى لاستقدام بوسكيتس مجانًا مع نهاية عقده في برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

بوسكيتس (34 عامًا) متواجد بين جدران برشلونة منذ عام 2005.

وصُعِّد بوسكيتس لفريق برشلونة الأول في 2008 على يد بيب جوارديولا، ولم يبتعد عن تشكيله الأساسي من تلك اللحظة.

وخاض لاعب الوسط 685 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 43 هدفا وتوج معه بـ 30 لقبًا محليًا وقاريًا وعالميًا.

ويرتدي بوسكيتس شارة قيادة برشلونة منذ بداية الموسم الماضي بعد رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.