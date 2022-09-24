ماجواير: لا أركز فيما يقال عني.. ومن الواضح أن يونايتد يفوز بعد إقصائي

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 13:54

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

لا يشغل هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا نفسه بالتركيز مع الانتقادات الموجهة إليه خلال الفترة الأخيرة.

هاري ماجواير

النادي : مانشستر يونايتد

وشارك ماجواير أساسيا في هزيمة منتخب إنجلترا من إيطاليا في خامس جولات دوري الأمم الأوروبية أمس الجمعة ليهبط الأسود الثلاثة للمستوى الثاني.

وتحدث ماجواير لإذاعة "توك سبورت" الإنجليزية عقب المباراة قائلا: "أنا في حالة جيدة ومستعد للعب، أشعر بأنني لائق".

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وتابع "لا أعرف ما يقال عن مستواي، أنا حقا لا أقرأ ما يُكتب عني".

وأردف لاعب المنتخب الإنجليزي "خضت ثلاث مباريات مع إنجلترا في الصيف وحظيت بجولة تحضيرية جيدة وأشعر أنني بخير".

وأكمل "من الواضح أن المدرب إريك تين هاج قرر إقصائي في مباراة والفريق يفوز منذ ذلك الحين".

وأضاف ماجواير "أنا أعمل بجد في التدريبات لأكون مستعدا حينما تأتي الفرصة، هذا كل ما يمكن أن أقوم به وأساعد الفريق".

وشدد "لا أركز فيما يقال عني أو ما يقوله الناس، أعتقد أن الناس يستطيعون كتابة القصص عني فأنا قائد مانشستر يونايتد وستكون أخبارا كبيرة".

وواصل "لذلك هذا هو سبب قيامهم بالأمر، فهم يحبون انتشار الأخبار وأشياء من هذا القبيل، لكنني شاركت في يورو 2020 وكنت مصاب لثمانية أسابيع ولم ألعب مباراة واحدة وتواجدت في فريق البطولة".

وأتم "فيما يتعلق بالصدأ أو أشياء من هذا القبيل فأنا متأكد أن هذا لن يحدث".

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