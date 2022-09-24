ميسي: بدأت الاستمتاع بكرة القدم مرة أخرى

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 13:44

كتب : FilGoal

ميسي

شدد ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان على مروره بفترة مميزة مع النادي الفرنسي.

وقال ميسي عقب مباراة الأرجنتين أمام هندوراس: "أشعر أنني بحالة جيدة، أشعر أنني مختلف عن العام الماضي. كنت أعلم أن الأمور ستكون هكذا".

وأضاف"أنا أكثر راحة مع النادي وغرفة الملابس وكذلك زملائي في الفريق. أشعر أنني بحالة جيدة جدا ولذا بدأت الاستمتاع بكرة القدم مرة أخرى".

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النجم الأرجنتيني انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان الصيف الماضي بعد مسيرة ذهبية مع برشلونة.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للفوز على هندوراس بنتيجة 3-0 في مباراة ودية.

افتتح لاوتارو مارتينيز أهداف المباراة في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 45 سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني لراقصي التانجو.

وعاد ميسي وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للأرجنتين في الدقيقة 69.

وأقيمت تلك المباراة في إطار استعداد منتخب الأرجنتين لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

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