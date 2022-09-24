برشلونة يوضح إصابة أراوخو.. وتقارير تكشف مدة غيابه المتوقعة

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 13:13

كتب : FilGoal

إيران وباراجواي

أوضح برشلونة آخر تطورات إصابة مدافعه رونالد أراوخو.

وتعرض رونالد أراوخو للإصابة في مباراة منتخب أوروجواي أمام إيران، في الدقيقة الخامسة ولم يستطع استكمال اللقاء. (طالع التفاصيل)

وقال برشلونة في بيان: " الفحوصات الطبية تظهر إصابة رونالد أراوخو في الوتر العلوي للفخذ الأيمن. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

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وبحسب صحيفة"سبورت" الإسبانية فإن الدولي الأورجواياني من المتوقع أن يغيب لمدة من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وشارك صاحب الـ23 عاما مع برشلونة في 7 مباريات بجميع المسابقات خلال الموسم الحالي ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وتلقى برشلونة أنباء سيئة خلال اليوم الأول من مباريات دوري الأمم الأوروبية في التوقف الدولي الجاري لشهر سبتمبر.

جاء ذلك بعدما تعرض فرينكي دي يونج وممفيس ديباي للإصابة في لقاء هولندا وبولندا بخلاف إصابة أراوخو أمام إيران.

هذا بالإضافة لإصابة جولز كوندي وعثمان ديمبيلي في مباراة فرنسا والنمسا.

ويستعد برشلونة لمواجهة مايوركا يوم 1 أكتوبر المقبل ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

برشلونة رونالد أراوخو
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