الأرجنتين تنتصر على الهندوراس بثلاثية وديا

انتصر منتخب الأرجنتين على منافسه الهندوراس بثلاثية دون رد وديا صباح اليوم السبت.

افتتح لاوتارو مارتينيز أهداف المباراة في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 45 سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني لراقصي التانجو.

وعاد ميسي وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للأرجنتين في الدقيقة 69.

وأقيمت تلك المباراة في إطار استعداد منتخب الأرجنتين لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وسوف يلتقي منتخب الأرجنتين بمنافسه جامايكا الأربعاء المقبل ليكون آخر ودياته في التوقف الدولي الحالي في شهر سبتمبر الجاري.

وفي شهر نوفمبر سيواجه منتخب الأرجنتين منافسه الإمارات في الـ16 من نوفمبر المقبل في آخر ودياته استعدادا للمونديال.

ويلعب منتخب الأرجنتين في المونديال بجوار السعودية والمكسيك وبولندا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.