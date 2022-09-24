مران الأهلي – عودة كوكا.. واجتماع بين كولر واللاعبين

عاد أحمد نبيل "كوكا" لاعب الأهلي لتدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت اليوم السبت عقب شفائه من الإصابة.

وكان كوكا يعاني من إصابة في العضلة الخلفية حرمته من المشاركة في المران الجماعي خلال الأيام الماضية.

واستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش وذلك بعد نهاية الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لـ24 ساعة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة لـ40 دقيقة ضمن فقرات المران تحت إشراف مخطط أحمال الفريق.

وقاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الاعبين في تقسيمة وتدريبات متنوعة بالكرة في ختام فقرات المران الجماعي.

ويواجه الأهلي منافسه أسوان وديا غدا الأحد قبل ملاقاة طلائع الجيش في الـ29 من الشهر الجاري.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري، في المباراة المقرر إقامتها يوم 9 أكتوبر المقبل في تونس ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.