برشلونة يعلن تفاصيل إصابة كوندي

أعلن برشلونة تفاصيل إصابة مدافعه الفرنسي جول كوندي.

وخرج كوندي بديلا في فوز فرنسا أمام النمسا بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية بعدما تعرض للإصابة.

وقال برشلونة في بيان: "الاختبارات التي أجريت صباح يوم السبت، أثبتت أن جول كوندي يعاني من إصابة في أوتار الركبة اليسرى. ونتيجة لذلك فهو غير متاح للاختيار حتى يتعافى".

LATEST NEWS | Tests on Saturday morning have confirmed that Jules Kounde has a biceps femoris injury in his left hamstring. As a result he is unavailable for selection until he recovers. pic.twitter.com/7EG5eko63y — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 24, 2022

وبحسب صحيفة"سبورت" الإسبانية فإن الدولي الفرنسي من المتوقع أن يغيب اللاعب لمدة من 4 إلى 6 أسابيع.

وسبق وأن أصيب كوندي بالإصابة ذاتها عندما كان لاعبا في إشبيلية وغاب حينها لمدة شهر.

وانضم كوندي إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من إشبيلية.

وشارك صاحب الـ23 عاما مع برشلونة في 5 مباريات وصنع 3 أهداف بجميع المسابقات.