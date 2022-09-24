محامي الإفريقي: الزمالك مُلزم بدفع 5% من صفقة الجزيري.. واتحاد الكرة أبلغنا أنها انتقال حر

أوضح سليم بلونصام محامي النادي الإفريقي التونسي تفاصيل شكوى ناديه بشان الحصول على حقوق رعاية سيف الدين الجزيري بعد انضمامه للزمالك من المقاولون العرب.

وأرسلت لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابا إلى الزمالك بعد شكوى الإفريقي التونسي.

وقال بلونصام عبر أون تايم سبورتس: "قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم في لوائح انتقال اللاعبين تقضي بأن النادي الجديد مُلزم بدفع نسبة 5% من قيمة الصفقة لصالح النوادي التي ساهمت في تكوين الاعب من سن 12 سنة حتى 23 سنة".

وأوضح "هذه اللائحة كانت تنطبق على الانتقالات الدولية ولكن حدث تعديل وباتت تشمل الانتقالات المحلية أيضا، وبالتالي سيف الجزيري لاعب تكون في تونس وقضى معظم فترة تكوينه في النادي الإفريقي ولعب مع اتحاد بن قردان ونادي حمام الأنف".

وتابع "توجهنا بتنبيه لنادي الزمالك وذكرناه بأن النادي ملزم بدفع 5% من قيمة الصفقة وأرسلنا البيانات البنكية للأندية الثلاثة السابق ذكرها، لكن الزمالك لم يرد على الخطاب فتوجهنا إلى الشكوى لدى الاتحاد الدولي".

وكشف "أول شكوى دفعنا بها كانت تخص نادي اتحاد بن قردان لكن اتحاد الكرة المصري أبلغنا أن اللاعب انتقل في صفقة انتقال حر".

وأردف "الشكوى الثانية كانت من النادي الإفريقي وجاء لنا خطاب يطالب نادي الزمالك بتقديم وثيقة انتقال سيف الجزيري".

وواصل "نعرف أن سيف الجزيري كان معارا وفعل الزمالك بند الشراء وتم تسجيل اللاعب في الوقت الذي كان فيه الزمالك ممنوع من القيد لكنه حصل على استثناء من فيفا بقيد اللاعب".

وشدد "وفقا للمعطيات الزمالك مُلزم الآن بدفع 4.19 % من قيمة صفقة انتقال سيف الجزيري".

واختتم "أعتقد أن الزمالك ناد كبير ويمثل مصر في إفريقيا وبطل الدوري خلال الموسمين السابقين ويعرف كيفية الوصول إلى المعلومات البنكية وتسديد القيمة".

وتحدث مرتضى منصور لقناة الزمالك التليفزيونية عن هذا الأمر قائلا: "فيفا أرسل لنا استفسارا يريد الحصول على العقد المبرم بيننا وبين المقاولون ليعرف من يقع عليه حق الرعاية".

وتابع "لو على الزمالك سندفع الأمول، كم حق الرعاية؟ 2.5% أي 20 ألف يورو بما يساوي 400 ألف جنيه".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن لجنة فض المنازعات ترغب من الزمالك إرسال التفاصيل الكاملة لضمه للجزيري من المقاولون المعرب.

وطالبت اللجنة في خطابها أن يكون رد الزمالك بحد أقصى الـ16 من شهر أكتوبر المقبل.

ويرغب فيفا في معرفة قيمة الانتقال لاحتساب حق رعاية الإفريقي الذي ينبغي أن يحصل عليه.

وانضم الجزيري إلى المقاولون في يناير من عام 2019 قادما من الملعب القابسي التونسي.

وبعد عامين انتقل إلى الزمالك معارا لنصف موسم قبل أن يتحول الانتقال إلى نهائي.

ويمتد تعاقد الجزيري مع الزمالك حتى صيف عام 2024.

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