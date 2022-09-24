الأهلي: أفشة وشريف جاهزان لمواجهة أسوان الودية

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي عن جاهزية لاعبي الفريق محمد مجدي "أفشة" ومحمد شريف لمواجهة أسوان الودية عقب شفائهما من إصابتيهما.

ويواجه الأهلي منافسه أسوان غدا الأحد في ثاني ودياته بعد الفوز على بتروجت بخمسة أهداف لهدف.

وأوضح طبيب الأهلي أن الثنائي بات جاهزًا لودية أسوان بعد مشاركته في المران الجماعي منذ أيام بعد نهاية البرنامج التأهيلي الخاص به.

وغاب أفشة عن الفريق خلال الفترة الماضية بسبب خضوعه لجراحة الفتق خلال فترة التوقف.

وتعافى شريف من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري، في المباراة المقرر إقامتها يوم 9 أكتوبر المقبل في تونس ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.