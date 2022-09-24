أحمد سامي: انتظروا ثلاثي الأهلي مع سيراميكا.. ولهذا السبب رحل شادي حسين

كشف أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا عن سبب موافقته على رحيل شادي حسين هداف الفريق لصفوف الأهلي.

وانتقل شادي حسين ومصطفى سعد "ميسي" لصفوف الأهلي مقابل تعاقد سيراميكا مع الثلاثي، أحمد ياسر ريان ومحمد شكري وأحمد رمضان "بيكهام".

وقال سامي عبر أون تايم سبورتس:"أفضل التعامل المباشر مع اللاعبين والحديث معهم بكل صراحة، شادي كان لدية أمنية ورغبة في الانتقال النادي الأهلي وسعى لذلك ونحن ساعدناه في تحقيق حلمه".

وأضاف "كان لدينا حسبة خاصة فيما يتعلق برحيل شادي حسين ومصطفى سعد للنادي الأهلي، ووجدنا أن الحصول على مقابل مادي فقط لن يكون الحل الأمثل".

وأوضح "حصلنا على خدمات أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري مقابل شادي حسين ومصطفى سعد، وهذا الحل الأمثل بالنسبة لي ولفريق سيراميكا وانتظروا هذا الثلاثي خلال الموسم المقبل".

وشدد "أحمد ياسر ريان سينضم لمنتخب مصر قريبا ويقدم مردود طيب في معسكر الفريق رغم ابتعاده عن المشاركات منذ نهاية الدوري التركي".

وواصل "بيكهام مدافع مميز وكذلك محمد شكري لديه مستقبل واعد، وأضافنا محمد بسام وجون إيبوكا وبعض الصفقات من الدرجة الثانية سيمثلون مفاجأة للجميع".

وعن حسام حسن وصلاح محسن ثنائي الأهلي أوضح "حسام حسن لاعب كبير لكنه فضل الاستمرار مع النادي الأهلي ولم يُعرض علينا من الأساس كان مجرد حديث شفهي".

واختتم "صلاح محسن تأثر بمسألة خروجه من النادي الأهلي وكان يحتاج بعض الوقت في المقابل كنا في حاجة لتريتب أمور الفريق بشكل أسرع".

وتعاقد سيراميكا كليوباترا مع مجموعة كبيرة من الصفقات على رأسها، احمد ياسر ريان ومحمد شكري وأحمد رمضان "بيكهام" وجون إيبوكا ومحمد بسام وجابر القرموطي ومحمد عادل.