مرتضى: لو حق رعاية الجزيري على الزمالك سندفع.. و3 صفقات جديدة قادمة

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 11:21

كتب : FilGoal

مؤتمر مرتضى منصور في نادي الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك سبب إرسال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابا إلى ناديه لمطالبته بالحصول على نسخة من العقد الموقع المقاولون العرب لضم سيف الجزيري.

وتحدث مرتضى منصور لقناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "فيفا أرسل لنا استفسارا يريد الحصول على العقد المبرم بيننا وبين المقاولون ليعرف من يقع عليه حق الرعاية".

وتابع "لو على الزمالك سندفع الأمول، كم حق الرعاية؟ 2.5% أي 20 ألف يورو بما يساوي 400 ألف جنيه".

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وعن هل عمر جابر آخر صفقات الزمالك أجاب "هناك 3 صفقات أخرى نعمل على إتمامها خلال الـ48 ساعة المقبلة".

وأتم مرتضى "وبذلك أكون أتممت طلبات جوزفالدو فيريرا وجمهور الزمالك".

وضم الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية كل من إبراهيما نداي وزكريا الوردي ونبيل عماد "دونجا" ومصطفى الزناري وعمر جابر.

مرتضى منصور الجزيري الزمالك الدوري المصري
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