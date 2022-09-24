اتحاد الكرة يؤكد عدم صحة إرسال خطاب لباشاك شهير لاستدعاء تريزيجيه

أكد اتحاد الكرة عدم صحة الأنباء المثارة بشأن إرساله لخطاب استدعاء محمود حسن "تريزيجيه" لمنتخب مصر إلى ناديه السابق إسطنبول باشاك شهير بدلا من طرابزون سبور.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور مصر

وأوضح اتحاد الكرة في خبر مُرسل للصحفيين صباح اليوم السبت أنه أرسل خطابات استدعاء المحترفين دون استثناء في الرابع من شهر سبتمبر الجاري.

ونشر اتحاد الكرة صورتين لخطابي استدعاء تريزيجيه والموجه إلى طرابزون سبور.

بالإضافة للدليل على صحة الإجراءات فقد نشر خطاب استدعاء مصطفى محمد من صفوف نانت الفرنسي.

وأكد اتحاد الكرة أن تريزيجيه وصل معسكر منتخب مصر في الموعد المحدد سلفا ولا صحة لتأخره عن الانضمام.

وكان منتخب مصر فاز وديا أمس الجمعة على النيجر بثلاثية دون رد في استاد الإسكندرية في أولى تجارب الفراعنة تحت قيادة المدرب الجديد روي فيتوريا.

وشارك تريزيجيه في المباراة كبديل في الشوط الثاني بعد استبداله بعمر مرموش.