اتحاد الكرة يؤكد عدم صحة إرسال خطاب لباشاك شهير لاستدعاء تريزيجيه

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 10:44

كتب : بسام أبو بكر

تريزيجيه - مصر - النيجر

أكد اتحاد الكرة عدم صحة الأنباء المثارة بشأن إرساله لخطاب استدعاء محمود حسن "تريزيجيه" لمنتخب مصر إلى ناديه السابق إسطنبول باشاك شهير بدلا من طرابزون سبور.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

مصر

وأوضح اتحاد الكرة في خبر مُرسل للصحفيين صباح اليوم السبت أنه أرسل خطابات استدعاء المحترفين دون استثناء في الرابع من شهر سبتمبر الجاري.

ونشر اتحاد الكرة صورتين لخطابي استدعاء تريزيجيه والموجه إلى طرابزون سبور.

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بالإضافة للدليل على صحة الإجراءات فقد نشر خطاب استدعاء مصطفى محمد من صفوف نانت الفرنسي.

وأكد اتحاد الكرة أن تريزيجيه وصل معسكر منتخب مصر في الموعد المحدد سلفا ولا صحة لتأخره عن الانضمام.

May be an image of ‎text that says '‎الإتعاد لکره PTIANFA القدم لكرة المصرى الاتحاد Egyptian Football Association To: FC Nantes 3089 4-9-2022 Att: General Manager. Date: 4.9.2022 Re: Release Player Moustafa Mohamed (PList) Dear Sir, Kindly note that Egyptian National Team will play two Friendly matches against Niger and Liberia Niger- 23.9.2022- Alexandria Stadium So kindly Note that player/ Mostafa Mohamed son our provisional List the upcoming matches Niger and Liberia in the FIFA calendar from 19.9.2022 27.9.2022. Thank you foyour continuous cooperation. Yours sincerely, valikk Walid Attar Executive Manager on orts Gabalaya Tel.: ElGezera-Caro 27351793 27367817 we‎'‎

وكان منتخب مصر فاز وديا أمس الجمعة على النيجر بثلاثية دون رد في استاد الإسكندرية في أولى تجارب الفراعنة تحت قيادة المدرب الجديد روي فيتوريا.

وشارك تريزيجيه في المباراة كبديل في الشوط الثاني بعد استبداله بعمر مرموش.

منتخب مصر مصر تريزيجيه
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