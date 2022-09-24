مواعيد مباريات اليوم السبت 24-9-2022 والقنوات الناقلة.. إسبانيا والبرتغال والكثير من الوديات

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 10:36

كتب : FilGoal

البرتغال - التشيك

يشهد اليوم السبت إقامة العديد من المباريات في ظل التوقف الدولي الجاري خلال شهر سبتمبر.

ويلتقي منتخب التشيك بمنافسه البرتغال في تمام التاسعة إلا ربع مساء في دوري الأمم الأوروبية.

وفي الوقت ذاته سيواجه منتخب إسبانيا منافسه سويسرا.

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ويواجخ منتخب اسكتلندا منافسه أيرلندا، وسلوفينيا ضد النرويج، وصربيا ضد السويد.

وتذاع تلك المباريات عبر موقع "يويفا تي في".

ويواجه منتخب كوت ديفوار منافسه توجو وديا في تمام السادسة مساء.

ويلتقي منتخب بوليفيا بمنافسه السنغال وديا في السابعة مساء.

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دوري الأمم الأوروبية البرتغال إسبانيا
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