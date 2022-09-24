مواعيد مباريات اليوم السبت 24-9-2022 والقنوات الناقلة.. إسبانيا والبرتغال والكثير من الوديات
السبت، 24 سبتمبر 2022 - 10:36
كتب : FilGoal
يشهد اليوم السبت إقامة العديد من المباريات في ظل التوقف الدولي الجاري خلال شهر سبتمبر.
ويلتقي منتخب التشيك بمنافسه البرتغال في تمام التاسعة إلا ربع مساء في دوري الأمم الأوروبية.
وفي الوقت ذاته سيواجه منتخب إسبانيا منافسه سويسرا.
ويواجخ منتخب اسكتلندا منافسه أيرلندا، وسلوفينيا ضد النرويج، وصربيا ضد السويد.
وتذاع تلك المباريات عبر موقع "يويفا تي في".
ويواجه منتخب كوت ديفوار منافسه توجو وديا في تمام السادسة مساء.
ويلتقي منتخب بوليفيا بمنافسه السنغال وديا في السابعة مساء.
نرشح لكم
دوري الأمم الأوروبية - هبوط إنجلترا وخروج ألمانيا.. المعركة الأخيرة بين إيطاليا والمجر عقب انتصارهما انتهت في دوري الأمم - إيطاليا (1) - (0) إنجلترا.. ألمانيا (0) - (1) المجر عام إضافي قبل التطبيق.. مكافحة المنشطات تحظر استخدام "ترامادول" رياضيا دوري الأمم الأوروبية – بقيادة الجوهرة خيفتشيا.. جورجيا تتأهل إلى التصنيف الثاني تشكيل ألمانيا - تير شتيجن يحمي العرين في غياب نوير.. وفيرنر يقود المقدمة التشكيل - راسبادوري وسكاماكا يقودان هجوم إيطاليا.. وماجواير في دفاع إنجلترا ملف - شقيق بوجبا من السجن: تورط مع مجرمين وعرض العائلة للخطر.. لعن مبابي بالسحر وغدر بأصدقائه بيان صاعق من "متمردات" منتخب إسبانيا للرد على اتحاد الكرة