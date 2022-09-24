النجم الساحلي: الأهلي تسلم قسطين من غرامة كوليبالي.. وهذا موعد بقية الأقساط

تحدث حاتم الرقيق رئيس قسم الإعلام بنادي النجم الساحلي التونسي عن مستجدات سداد قيمة غرامة سليمان كوليبالي للنادي الأهلي.

وقال الرقيق في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "أريد التأكيد أولا على العلاقات المميزة بين النجم الساحلي والأهلي وكافة الأندية المصرية".

وأضاف "وفقا للاتفاق الذي تم بين الأهلي والنجم الساحلي تم تقسيط المبلغ على 4 أجزاء".

وأوضح "تم صرف القسط الأول في فبراير 2022 بقيمة 500 ألف دولار، ثم تم دفع القسط الثاني في 31 أغسطس بنفس القيمة".

وتابع "سيتم تسديد القسط الثالث في فبراير 2023 بقيمة 500 ألف دولار، والرابع في 31 أغسطس 2023 وقيمته 475 ألف دولار تقريبا".

وواصل "ما عطل حل هذه المسألة كان الأزمة المالية التي مر بها النجم الساحلي في آخر عامين بالإضافة إلى تبعات جائحة كوفيد، كما حرم النجم الساحلي مؤخرا من ملعبه".

واختتم "ولكن رب ضارة نافعة، العلاقات المميزة بين الأهلي والنجم الساحلي موجودة منذ القدم، وأتت قضية كوليبالي لتدعم هذه العلاقات".

وكان كوليبالي قد تعاقد مع النجم الساحلي بالمخالفة لعقده المستمر مع الأهلي، وبالتالي تم توقيع عقوبة مالية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل أن يتوصل الأهلي والنجم الساحلي لتسوية بينهما.