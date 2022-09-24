كرة يد - الأهلي ينتصر على الجزيرة في دوري المحترفين
السبت، 24 سبتمبر 2022 - 00:46
كتب : FilGoal
انتصر الأهلي على الجزيرة في الجولة الرابعة من دوري المحترفين الرجال لكرة اليد.
ويتواصل غياب الزمالك عن انطلاقه المسابقة في ظل مشاركة الفريق في البطولة العربية لأبطال الدوري والكأس والمقامة في تونس.
وتفوق الأهلي على الجزيرة بنتيجة 38-22.
وجاءت باقي نتائج المباريات:
هليوبوليس 33-32 العبور
القناة 30-28 الشمس
طلائع الجيش 36-33 دلفي
سبورتنج 39-30 هليوليدو
البنك الأهلي 35-33 الأولمبي
سموحة 36-24 جزيرة الورد
نرشح لكم
كرة يد - أهداف هاشم وعلي زين لم تكف.. دينامو يحصد نقطته الأولى في دوري أبطال أوروبا كرة يد - الكويت ينتصر ويضرب موعدا جديدا مع الزمالك في نصف نهائي البطولة العربية كرة يد - الفرنسي باتريك كازال مدربا لمنتخب تونس كرة يد - بمشاركة يحيى خالد والدرع.. فيزبريم يهزم بورتو في أبطال أوروبا كرة يد - بمشاركة قطبي مصر.. الكشف عن موعد مباريات دوري أبطال إفريقيا كرة يد - بعد التأهل لنصف النهائي.. تحديد منافسي الزمالك في البطولة العربية للأندية كرة يد - بالعلامة الكاملة.. الزمالك يهزم مولودية الجزائر ويتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية انتهت كرة يد - الزمالك (31)-(26) مولودية الجزائر.. نهاية المباراة