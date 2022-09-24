كرة يد - الأهلي ينتصر على الجزيرة في دوري المحترفين

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 00:46

كتب : FilGoal

الأهلي مع سبورتنج - كرة يد

انتصر الأهلي على الجزيرة في الجولة الرابعة من دوري المحترفين الرجال لكرة اليد.

ويتواصل غياب الزمالك عن انطلاقه المسابقة في ظل مشاركة الفريق في البطولة العربية لأبطال الدوري والكأس والمقامة في تونس.

وتفوق الأهلي على الجزيرة بنتيجة 38-22.

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وجاءت باقي نتائج المباريات:

هليوبوليس 33-32 العبور

القناة 30-28 الشمس

طلائع الجيش 36-33 دلفي

سبورتنج 39-30 هليوليدو

البنك الأهلي 35-33 الأولمبي

سموحة 36-24 جزيرة الورد

دوري المحترفين لكرة اليد الأهلي لكرة اليد
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