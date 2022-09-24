المغرب يفوز على تشيلي في الظهور الأول لـ الركراكي.. والجزائر تهزم غينيا

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 00:30

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

حقق منتخب المغرب الفوز على تشيلي في الظهور الأول لمدربه الجديد وليد الركراكي.

وفاز منتخب المغرب على تشيلي بهدفين دون رد ضمن تحضيراته لكأس العالم 2022.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب كورنيا إلبرات بمدينة برشلونة، مشاركة حكيم زياش لاعب تشيلسي في تشكيلة منتخب المغرب بعد فترة غياب طويلة لخلافاته مع المدرب السابق وحيد خليلوزيتش.

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وسجل سوفيان بوفال هدف التقدم للمنتخب المغربي في الدقيقة 66 من ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وأضاف عبد الحميد الصابيري الهدف الثاني لمنتخب المغرب في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

ويتواجد منتخب المغرب رفقة منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا ضمن المجموعة السادسة من كأس العالم.

الجزائر × غينيا

في المقابل فاز منتخب الجزائر على منتخب غينيا وديا.

وحقق المنتخب الجزائري الفوز على نظيره الغيني بهدف دون رد.

وسجل إسلام سليماني هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 79 من عمر المباراة.

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل في مباراة ودية جديدة.

منتخب المغرب منتخب الجزائر
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