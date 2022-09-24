خبر في الجول - الكشف عن مدة غياب دونجا المتوقعة عن الزمالك

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 00:10

كتب : إبراهيم رمضان

نبيل عماد دونجا - مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة السنغال

أجرى نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الزمالك الجديد عملية منظار في الركبة في دولة قطر.

نبيل عماد

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن مدة غياب دونجا ستتراوح بين 6 و8 أسابيع.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن إصابة نبيل عماد "دونجا" بقطع في غضروف الركبة الخارجي.

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وتعرض لاعب خط وسط بيراميدز -آنذاك- ومنتخب مصر للإصابة في مران الفراعنة يوم الأربعاء 14 سبتمبر.

وأعلن الزمالك إتمام تعاقده مع دونجا عقب هذه الإصابة ببضعة أيام.

كان ذلك على هامش معسكر المنتخب استعدادا لمباراتين وديتين في توقف سبتمبر الدولي.

وخاض منتخب مصر المباراة الأولى متغلبا على النيجر بثلاثة أهداف دون رد.

فيما يلعب الفراعنة المباراة الثانية ضد ليبيريا في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

نبيل عماد دونجا الدوري المصري الزمالك
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