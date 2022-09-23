قبل مواجهة تونس.. منتخب البرازيل يضرب غانا بثلاثية ودية

تغلب منتخب البرازيل على غانا بثلاثة أهداف دون رد ضمن الاستعدادات الودية الدولية لخوض منافسات كأس العالم في قطر 2022.

سجل ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان الهدف الأول في الدقيقة التاسعة بعد ركنية أرسلها إليه رافينيا جناح برشلونة في الدقيقة التاسعة.

وأضاف ريتشارليسون مهاجم توتنام هوتسبر الهدف الثاني بعد تمريرة من نيمار نجم باريس سان جيرمان في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 40 أتى الهدف الثالث بتوقيع الثنائي ذاته، بعد طولية من نيمار سجلها ريتشارليسون بالرأس.

ويلعب منتخب البرازيل ودية أخرى مع تونس في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري.

وتنطلق منافسات كأس العالم في العشرين من نوفمبر الجاري.

ويلعب منتخب البرازيل في المجموعة السابعة مع صربيا وسويسرا والكاميرون.

فيما يتواجد منتخب غانا في المجموعة الثامنة مع البرتغال وأوروجواي وكوريا الجنوبية.