مصدر مقرب من أحمد بونا يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 23:53

كتب : محمد عبد العظيم

أحمد بونا

كشف مصدر مقرب من أحمد بونا لاعب أوستيرس السويدي حقيقة اقترابه من الانضمام إلى الأهلي.

وربطت عدة تقارير اللاعب الذي يحمل الجنسيتين المصرية والسويدية بالانتقال لصفوف الأهلي.

وقال مصدر مقرب من بونا لـ FilGoal.com: "لم يتحدث معه أي مسؤول من الأهلي بشكل رسمي".

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وأضاف "لأكون واضحا، العديد من الوكلاء تحدثوا معه لكن لم يحدث أي شيء، لذلك لم يهدر وقته".

وأتم "لم تصله أي عروض من أي نادٍ في مصر".

بونا (22 عاما) يشغل مركز لاعب الوسط وتدرج في نادي بروما السويدي وقضى عدة تجارب على سبيل الإعارة.

في 2021 انضم لصفوف ساندفيكن السويدي بشكل حر وسجل مع الفريق 16 هدفا وصنع 2 في 32 مباراة.

وانتقل بداية العام الجاري لصفوف أوستريس السويدي في الدرجة الثانية وسجل هدفين في 20 مباراة.

أحمد بونا الأهلي
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