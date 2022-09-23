"عودة الابن".. عمر جابر ينضم إلى الزمالك من جديد

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 23:42

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

عمر جابر - الزمالك

أعلن نادي الزمالك انضمام عمر جابر قادما من بيراميدز.

وحسبما علم FilGoal.com فأن اللاعب وقع على عقود انتقاله تمتد لمدة 3 مواسم بقميص الأبيض.

وأصبح عمر جابر خامس صفقات الأبيض بعد كل من مصطفى الزناري وعماد نبيل "دونجا" وزكريا الوردي وإبراهيما نداي.

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ووقع اللاعب على عقود الانتقال للزمالك في جلسة مع أمير مرتضى المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء لينضم رسميا للفريق في الموسم الجديد.

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق رحب بالتعاقد مع عمر جابر لتدعيم صفوف القلعة البيضاء.

عمر جابر البالغ 30 عاما سيعود إلى الزمالك مجددا بعدما رحل في صيف 2016 صوب بازل السويسري، بعدما خاض مع الأبيض 158 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 15 وتوج بـ 3 ألقاب لكأس مصر.

وانتقل الظهير الأيمن إلى بازل وحصد لقب الدوري والكأس خلال موسم ونصف خاض خلالها 20 مباراة.

وفي يناير 2018 أصبح من أولى صفقات لوس أنجلوس الأمريكي تحت قيادة بوب برادلي وخلال 6 أشهر خاض جابر 7 مباريات فقط في الدوري الأمريكي.

وعاد إلى مصر في يوليو 2018 من بوابة بيراميدز ومنذ ذلك الحين خاض 139 مباراة سجل 3 وصنع 6 في جميع المسابقات.

والآن يعود عمر جابر من جديد للزمالك.

‎ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق إيليكت يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

عمر جابر الزمالك بيراميدز
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