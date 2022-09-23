محمود حمادة: فيتوريا منحني الثقة وهذه نصيحة صلاح لي

شدد محمود حمادة لاعب منتخب مصر على أهمية الفوز في الظهور الأول تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا.

وانتصر منتخب مصر على نظيره النيجري في أول مباراة رسمية لفيتوريا على رأس الجهاز الفني للفراعنة. (طالع التفاصيل)

وقال حمادة عبر أون تايم سبورتس: "التواجد في منتخب مصر حلم وهدف جميع اللاعبين ومن أجله يقدم كل لاعب أفضل ما لديه".

وأوضح "المدرب فيتوريا منحني الثقة وتحدث معي بشكل جيد وكذلك مع جميع اللاعبين، نحن الآن مجموعة واحدة تحمل اسم منتخب مصر".

وتابع "محمد صلاح تحدث معي أيضا ونصحني بعدم القلق أو التوتر واللعب بشكل طبيعي دون خوف، أعتقد أن الفريق ظهر بشكل جيد واتمنى البناء على ذلك في المستقبل وإسعاد الشعب المصري".

وخاض محمود حمادة لاعب نادي فاركو مباراته الدولية الأولى بقميص منتخب مصر.

وقال فيتوريا عن خوض محمود حمادة أول مباراة دولية له بعمر 28 عاما قائلا: "كيف لبعض اللاعبين مثل محمود حمادة لم يتواجد مشروع لتطويرهم؟ خاض المباراة بكفاءة عالية جدا وواضح أنه لعب 20 او 30 مباراة مع الفريق وليس أول مباراة دولية، ساهم في تنظيم أداء الفريق وساعد دفاعيا وفي توازن للفريق وأعجبني بشكل جيد".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبريا يوم الثلاثاء المقبل في مواجهة ودية جديدة.