مدرب النيجر غاضبا: الحكم أفسد المباراة علينا وعلى مصر.. وامنحوني صلاح وسأفوز

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 23:24

كتب : هاني العوضي

اعتراضات جيان ميشيل كافالي ومنتخب النيحر على هدف مصطفى محمد

أبدى جون ميشيل كافالي مدرب منتخب النيجر غضبه الشديد من الأداء التحكيمي عقب خسارته وديا أمام مصر بثلاثة أهداف دون رد.

وقال كافالي في المؤتمر الصحفي: "المباراة بالنسبة لنا كانت جيدة. لعبنا مع مصر لمدة 30 أو 40 دقيقة بندية. ولكن للأسف النتيجة لا تعكس سير المباراة".

وأضاف "لا يمكننا في مباراة كهذه أن ينزلق اللاعبون مرتين ونمنح هدفين، ثم لاحقا أفسد الحكم المباراة علينا وعليكم، لقد أفسد الحكم هذه المباراة على الجميع، لأن الوضع كان أفضل قبل ذلك".

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وأوضح "في منافسة بهذا المستوى ومباراة في أجندة فيفا الدولية لم أرَ أبدا خطأ تحكيميا كهذا. إنه خطأ فاضح بلا وجه حق، نحن لا نمارس نفس اللعبة التي يمارسها الحكم".

وتابع "إفساد المباراة بهذا الشكل لا يصدق، أنا غاضب للغاية. أنا لا أزعم أني كنت سأفوز على مصر ولكني لا أريد الخسارة بهذه الطريقة".

وواصل كافالي "نحن منتخب صغير ونحاول بناء أنفسنا. هذه مباراة نتعلم منها وأنا أهنئ اللاعبين على الأداء. في 2018 خسرنا أمام مصر بستة أهداف دون رد، وحاولنا الحفاظ على التوازن في هذه المباراة رغم ما حدث".

وبسؤاله عن التزام منتخب النيجر بالدفاع وقلة محاولاته الهجومية قال: "نحن نلعب أمام المنتخب الأكثر تتويجا في إفريقيا، ونحن تأهلنا إلى كأس أمم إفريقيا مرتين فقط. أول 3 فرص في المباراة كانوا لنا. امنحوني محمد صلاح وسنفوز".

وشهد الهدف الثاني الذي سجله مصطفى محمد اعتراضات كبرى من منتخب النيجر بداعي وجود تسلل.

ويلعب منتخب مصر ودية ثانية أمام ليبيريا في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب في الثامنة مساء.

منتخب النيجر منتخب مصر جان ميشيل كافالي
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