خسارة قطر وتعادل السعودية ضمن تحضيرات كأس العالم

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 23:09

كتب : FilGoal

مباراة السعودية والإكوادور

خسر منتخب قطر على يد منافسه الكندي وديا ضمن تحضيرات كأس العالم.

وفاز منتخب كندا على نظيره القطري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "بي إم أو فيلد".

وسجل كايل لارين هدف المنتخب الكندي الأول مبكرا وتحديدا عند الدقيقة الرابعة من الشوط الأول.

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وأضاف جوناثان دافيد الهدف الثاني لمنتخب كندا بعد تمريرة أفونسو ديفيز عند الدقيقة 13 من الشوط الأول.

ويستعد منتخب قطر لمواجهة منتخب تشيلي يوم الثلاثاء المقبل ضمن تحضيراته لمنافسات كأس العالم 2022.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم 2022 على أرضيها بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

السعودية × الإكوادور

خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة السعودية والإكوادوار الودية ضمن تحضيرات كأس العالم 2022.

وتعادل المنتخب السعودي مع نظيرة الإكوادوري في المباراة التي أقيمت على ملعب إنريكي روكا بمدينة مورسيا الإسبانية.

وشهدت المباراة مشاركة محمد كنو لاعب الهلال والمنتخب السعودي في المباراة رغم إيقافه لمده 4 أشهر بسبب توقيعه للنصر قبل تجديد عقده مع الهلال.

ويتمسك هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية بتواجد محمد كنو ضمن قوام المنتخب السعودي.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الأمريكي يوم 27 سبتمبر الجاري ضمن تحضيراته للمونديال.

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثانية رفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولند

منتخب السعودية منتخب قطر منتخب كندا
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