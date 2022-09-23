محارب الإغريق ينضم لقلعة الملك.. الشارقة يتعاقد مع كوستاس مانولاس

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 22:18

كتب : محمود حمدي

كوستاس مانولاس

"محـارب الإِغريـق ينضـم لقلعـة المــلك" هكذا أعلن الشارقة عن تعاقده مع كوستاس مانولاس.

وانضم مانولاس لصفوف الشارقة الإماراتي قادما من صفوف أولمبياكوس.

وكشف الشارقة عن تعاقده مع المدافع اليوناني بعقد لمدة موسمين حتى 2024.

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مانولاس قضى النصف الثاني من الموسم الماضي بقميص أولمبياكوس قادما من نابولي.

ولعب مانولاس 96 مباراة بقميص أولمبياكوس وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.

المدافع اليوناني سبق له اللعب بقميصي روما ونابولي بالدوري الإيطالي.

ويواصل الشارقة الإماراتي ضم التدعيمات القوية خلال هذا الصيف بعد ضم الثنائي ميراليم بيانيتش من برشلونة وباكو ألكاسير من فياريال.

كوستاس مانولاس الشارقة الإماراتي
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