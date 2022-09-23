محارب الإغريق ينضم لقلعة الملك.. الشارقة يتعاقد مع كوستاس مانولاس

"محـارب الإِغريـق ينضـم لقلعـة المــلك" هكذا أعلن الشارقة عن تعاقده مع كوستاس مانولاس.

وانضم مانولاس لصفوف الشارقة الإماراتي قادما من صفوف أولمبياكوس.

وكشف الشارقة عن تعاقده مع المدافع اليوناني بعقد لمدة موسمين حتى 2024.

بحضور سعادة عبدالله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم؛ المدافع اليوناني " Kostas Manolas " يوقع عقد انضمامه لقلعة الملك #نادي_الشارقة pic.twitter.com/P95eBVXVyN — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) September 23, 2022