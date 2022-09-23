محارب الإغريق ينضم لقلعة الملك.. الشارقة يتعاقد مع كوستاس مانولاس
الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 22:18
كتب : محمود حمدي
"محـارب الإِغريـق ينضـم لقلعـة المــلك" هكذا أعلن الشارقة عن تعاقده مع كوستاس مانولاس.
كونستانتينوس مانولاس
النادي : أولمبياكوس
وانضم مانولاس لصفوف الشارقة الإماراتي قادما من صفوف أولمبياكوس.
وكشف الشارقة عن تعاقده مع المدافع اليوناني بعقد لمدة موسمين حتى 2024.
بحضور سعادة عبدالله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم؛ المدافع اليوناني " Kostas Manolas " يوقع عقد انضمامه لقلعة الملك #نادي_الشارقة pic.twitter.com/P95eBVXVyN— Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) September 23, 2022
مانولاس قضى النصف الثاني من الموسم الماضي بقميص أولمبياكوس قادما من نابولي.
ولعب مانولاس 96 مباراة بقميص أولمبياكوس وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.
المدافع اليوناني سبق له اللعب بقميصي روما ونابولي بالدوري الإيطالي.
ويواصل الشارقة الإماراتي ضم التدعيمات القوية خلال هذا الصيف بعد ضم الثنائي ميراليم بيانيتش من برشلونة وباكو ألكاسير من فياريال.
مانولاس .. أهـلاً بك في قلعة المـ👑ـلك 👋🏼
محارب الإغريق الذي توهج في ملاعب الطليان
وبطـل الريمونتادا التاريخيـة أمـام الكتـلان 🔥#نادي_الشارقة pic.twitter.com/2hTBoFhMu4— Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) September 23, 2022