يستعد لمواجهة السنغال.. إيران تفوز على أوروجواي بهدف في الظهور الأول لـ كيروش

قاد كارلوس كيروش منتخب إيران للفوز على منتخب أوروجواي وديا.

وفازت إيران على أوروجواي بهدف دون في المباراة التي أقيمت على ملعب "ان في أرينا" بالنمسا تحضيرا لخوض نهائيات كأس العالم 2022.

وشهدت المباراة الظهور الأول للبرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق رفقة المنتخب الإيراني.

وتعرض رونالد أراوخو مدافع برشلونة ومنتخب أوروجواي للإصابة في الدقيقة الخامسة وحل أوجستين روجل بدلا منه.

وسجل مهدي طارمي هدف المنتخب الإيراني في شباك منتخب أورجواي، عند الدقيقة 79 من عمر المباراة.

ويستعد منتخب إيران لمواجهة نظيره السنغالي يوم الثلاثاء المقبل ضمن تحضيرات الفريقين لكأس العالم 2022.

وكان كيروش قد فشل في التأهل لكأس العالم 2022 رفقة منتخب مصر بعد الخسارة على يد السنغال في الجولة الحاسمة بركلات الترجيح.

كيروش (69 عامًا) عاد لتدريب إيران بعدما قادها بين 2011 و2019 في فترته الذهبية مع المنتخبات، قبل أن يدرّب كولومبيا ومصر في السنوات التالية.