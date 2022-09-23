على رأسها البث الفضائي.. الإسماعيلي يقرر طرح مزايدة لبيع حقوقه التجارية والتسويقية

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 21:33

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، طرح مزايدة لبيع حقوقه التجارية والتسويقية.

وقال الاسماعيلي في بيان: قرر مجلس إدارة النادي برئاسة يحيى الكومي طرح مزايدة عالمية لبيع حقوق النادي الإسماعيلي التجارية والتسويقية".

" وتشمل المزايدة باقات حقوق رعاية الأنشطة الرياضية لمختلف فرق النادي واللوحات الإعلانية حول الملعب الرئيسي والمساحات الدعائية الأخرى داخل محيط النادي والملاعب الفرعية علاوة على الحقوق الرقمية وحقوق الأحداث والمناتسبات والمؤتمرات الصحفية وغيرها من الحقوق التسويقية".

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"على أن تشمل هذه الدعوة جميع شركات الدعاية والإعلان في مصر والوطن العربي والشركات العالمية المتخصصة".

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏.ន ......... الإسماعيلي نادي الرياضي TADILIM IOMAILIA CLUB SPORTING ISMAILM 1924 سنادالإسساعبایا الإسماعيلي يقرر طرح مزايدة لبيع حقوقه التجارية والتسويقية حقوق البث الفضائي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي طرح مزايدة عالميه لبيع حقوق النادي الإسماعيلي التجارية والتسويقية وتشمل باقات رعاية الأنشطة الرياضية لمختلف فرق النادي واللوحات الإعلانية حول الملعب الرئيسي والمساحات الدعائية الأخري داخل محيط النادي والملاعب الفرعية علاوة علي الحقوق الرقمية وحقوق الأحداث والمناسبات والمؤتمرات الصحفية وغيرها من الحقوق .التسويقية علي ان تشمل هذه الدعوه جميع شركات الدعايه والاعلان في مصر والوطن العربي والشركات العالميه المتخصصه. إحنبا لدراويش OFFICIALISMAILYSC ISMAILYOFFICIAL WWW.ISMAILYCLUB.ORG‏'‏

في المقابل يواصل الإسماعيلي تحضيراته لمنافسات الموسم الجديد، إذ تعاقد مع 11 صفقة حتى الآن، وأعلن تولى الإسباني خوان كارلوس جاريدو منصب المدير الفني.

وضم الإسماعيلي خمسة محترفين وهم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والثلاثي التونسي حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط.

كما تعاقد النادي مع كل من صالح جمعة وباسم مرسي ومحمد شبراوي وكريم عرفات ومحمد حسن وأحمد محسن.

الإسماعيلي يحيى الكومي
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