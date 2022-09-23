قائمة بيراميدز – ثلاثي جديد وإريك تراوري في معسكر دبي.. وموقف مصطفى فتحي

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 20:53

كتب : بسام أبوبكر

بيراميدز

اختار اليوناني تاكيس جونياس مدرب بيراميدز 21 لاعبا في قائمة الفريق لخوض معسكرا بمدينة دبي.

ويخوض نادي بيراميدز معسكرا تحضيريا بمدينة دبي في الفترة من 24 سبتمبر الجاري حتى 3 أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة الثلاثي الجديد، كريم حافظ والمغربي محمد الشيبي ومحمود عبد العاطي "دونجا".

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ومن المقرر أن يلتحق مصطفى فتحي لاعب الفريق الجديد القادم من التعاون بالبعثة خلال الساعات المقبلة.

كما ينضم خماسي منتخب مصر الأول، أحمد الشناوي، وعلي جبر، ومحمد حمدي، وأسامة جلال، وإسلام عيسى، بجانب محمود صابر لاعب المنتخب الأولمبي وكذلك البوركيني بلاتي توريه يوم 28 سبتمبر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد دعدور

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - يوسف شعبان - محمد الشيبي

خط الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" - رمضان صبحي - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إريك تراوري - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي - فخري لاكاي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف.

وأوضح هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عبر المركز الإعلامي لناديه: "خوض المعسكر الإعدادي بمدينة دبي جاء في إطار سعي إدارة النادي لتوفير أفضل مناخ ممكن لتجهيز الفريق للموسم الجديد".

وأضاف "المعسكر سيقام في مدينة دبي، وينطلق بداية من يوم 24 سبتمبر، وسيعود الفريق إلى القاهرة يوم 3 أكتوبر المقبل".

وشدد "الجهاز الفني بقيادة اليوناني تاكيس سيعمل جاهدا على تجهيز الفريق فنيا وبدنيا بأفضل صورة ممكنة، بجانب خوض بعض المباريات الودية، يجري حاليا التحضير لها والاتفاق على أطرافها، ليكون بيراميدز جاهزا تماما للموسم الجديد".

ويستعد بيراميدز لمواجهة هلال الساحل السوداني في إطار دور الـ 32 من البطولة الكونفيدرالية وكذلك الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري.

بيراميدز مصطفى فتحي
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