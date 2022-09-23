مباشر دوري الأمم - إيطاليا (0) - (0) إنجلترا.. ألمانيا (0) - (0) المجر

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 20:43

كتب : FilGoal

منتخب إنجلترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي المجموعة الثالثة للتصنيف الأول في دوري الأمم الأوروبية.

ويحل منتخب إنجلترا ضيفا على إيطاليا، بينما يلعب منتخب ألمانيا في مواجهة ضيفه المجر.

ترتيب المجموعة قبل بداية المباراتين:

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1- المجر (7 نقاط)

2- ألمانيا (6 نقاط)

3- إيطاليا (5 نقاط)

4- إنجلترا (نقطتين)

ويتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحتاج منتخب إنجلترا إلى حسبة معقدة للغاية، كي لا يتم حسم خروجه اليوم بشكل رسمي، حيث يحتاج للفوز على إيطاليا مع تعادل المجر وألمانيا، ثم الفوز على ألمانيا مع فوز إيطاليا على المجر ليتأهل بالمواجهات المباشرة على حساب الطليان.

ترتيب المجموعة أثناء المباراتين (محدث)

1- المجر (8 نقاط)

2- ألمانيا (7 نقاط)

3- إيطاليا (6 نقاط)

4- إنجلترا (3 نقاط)

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إيطاليا (0) - (0) إنجلترا

بداية المباراة

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ألمانيا (0) - (0) المجر

بداية المباراة

منتخب إنجلترا منتخب إيطاليا إيطاليا وإنجلترا منتخب ألمانيا دوري الأمم الأوروبية
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