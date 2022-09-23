انتهت في دوري الأمم - إيطاليا (1) - (0) إنجلترا.. ألمانيا (0) - (1) المجر

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 20:43

كتب : FilGoal

منتخب إنجلترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي المجموعة الثالثة للتصنيف الأول في دوري الأمم الأوروبية.

ويحل منتخب إنجلترا ضيفا على إيطاليا، بينما يلعب منتخب ألمانيا في مواجهة ضيفه المجر.

ترتيب المجموعة قبل بداية المباراتين:

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1- المجر (7 نقاط)

2- ألمانيا (6 نقاط)

3- إيطاليا (5 نقاط)

4- إنجلترا (نقطتين)

ويتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحتاج منتخب إنجلترا إلى حسبة معقدة للغاية، كي لا يتم حسم خروجه اليوم بشكل رسمي، حيث يحتاج للفوز على إيطاليا مع تعادل المجر وألمانيا، ثم الفوز على ألمانيا مع فوز إيطاليا على المجر ليتأهل بالمواجهات المباشرة على حساب الطليان.

ترتيب المجموعة أثناء المباراتين (محدث)

1- المجر (10 نقاط)

2- إيطاليا (8 نقاط)

3- ألمانيا (6 نقاط)

4- إنجلترا (نقطتين)

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إيطاليا (1) - (0) إنجلترا

ق 85 مانولو جابياديني يسدد ولكن الحارس يتصدى، تعود ويتابعها لاحقا فيديركو دي ماركو ولكن القائم!

ق 68 جوووووووول جياكومو راسبادوري يسدد طعنة قاتلة لمنتخب إنجلترا بتسديدة رائعة.. 1-0 للأزوري

بداية المباراة

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ألمانيا (0) - (1) المجر

ق 72 خطيرة من مارتن آدم ولكن تير شتيجن يتصدى لثاني أهداف المجر

ق 53 تيمو فيرنر يسجل ولكن الهدف يلغى بداعي التسلل

ق 46 تيلو كيرير بدلا من سيرج جنابري

ق 18 جوووووووووووول دومينيك سوبوسلاي يرسل العرضية ويسجل منها آدم سالاي هدفا رائعا بالكعب.. 1-0

بداية المباراة

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