عام إضافي قبل التطبيق.. مكافحة المنشطات تحظر استخدام "ترامادول" رياضيا

عقدت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) اجتماعها الثاني هذا العام في سيدني بأستراليا، حيث اتخذت عدة قرارات هامة، ووضعت توصيات مستقبلية للاجتماع التالي في نوفمبر.

وقال ويتولد بانكا رئيس الوكالة بعد الاجتماع: "كنت سعيدا للغاية بمستوى النقاش والتعاون بين أعضاء اللجنة التنفيذية".

وأوضح "بعد وضع توصيات الخبراء في الاعتبار، اتخذنا عدة قرارات هامة، أبرزها الموافقة على قائمة ممنوعات 2023، والتي ستصبح سارية اعتبارا من 1 يناير 2023".

وتضمنت قائمة الممنوعات الجديدة دواء "ترامادول"، والذي سيتم تأجيل العمل بقرار حظره إلى 1 يناير 2024.

وبررت الوكالة هذا القرار بمنح الفرصة الكافية لمدة عام إضافي لتجهيز الرياضين ومحيطاتهم والأجهزة الطبية الخاصة، ضمانا لفهم أفضل لهذا الحظر.

وأيضا يمنح تلك المهلة المساحة أمام المجتمع العلمي لتعديل بعض التفاصيل الخاصة بعدالة التنافس الرياضي، كما يترك لسلطات الرياضة المجال للعمل على الاستخدام الآمن لهذا العقار للأغراض الطبية فقط.

وكان دواء "ترامادول" على رادار الوكالة، وأظهرت الأبحاث استخدامه بصورة كبيرة في الرياضة، ومدى أضرار إساءة استخدامه.

وشددت الوكالة في بيانها على استمرار منع "القنب"، النبات الذي يستخرج منه مخدر "الحشيش"، وهو الأمر الذي بدأ مراجعته في سبتمبر 2021، كونه محظور خلال المسابقات فقط.

وبعد استشارة خبراء في مختلف المجالات العلمية والرياضية في 9 دول حول العالم، توصلت الوكالة إلى نتائج تؤكد أنه يمكنه تحسين الأداء الرياضي، ويمثل خطرا على صحة الرياضيين، ويعتبر استخدامه خرقا لروح الرياضة، وبناء عليه استمر فرض الحظر.