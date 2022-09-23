عام إضافي قبل التطبيق.. مكافحة المنشطات تحظر استخدام "ترامادول" رياضيا

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 20:37

كتب : FilGoal

وادا - الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

عقدت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) اجتماعها الثاني هذا العام في سيدني بأستراليا، حيث اتخذت عدة قرارات هامة، ووضعت توصيات مستقبلية للاجتماع التالي في نوفمبر.

وقال ويتولد بانكا رئيس الوكالة بعد الاجتماع: "كنت سعيدا للغاية بمستوى النقاش والتعاون بين أعضاء اللجنة التنفيذية".

وأوضح "بعد وضع توصيات الخبراء في الاعتبار، اتخذنا عدة قرارات هامة، أبرزها الموافقة على قائمة ممنوعات 2023، والتي ستصبح سارية اعتبارا من 1 يناير 2023".

أخبار متعلقة
باراجواي تفوز على الإمارات بهدف دون رد وديا دوري الأمم الأوروبية – بقيادة الجوهرة خيفتشيا.. جورجيا تتأهل إلى التصنيف الثاني اليابان تستغل عقم أمريكا الهجومي وتنتصر بثنائية وديا مران الزمالك - عودة حسام عبد المجيد "جزئيا".. وفقرة خططية تحت إشراف فيريرا

وتضمنت قائمة الممنوعات الجديدة دواء "ترامادول"، والذي سيتم تأجيل العمل بقرار حظره إلى 1 يناير 2024.

وبررت الوكالة هذا القرار بمنح الفرصة الكافية لمدة عام إضافي لتجهيز الرياضين ومحيطاتهم والأجهزة الطبية الخاصة، ضمانا لفهم أفضل لهذا الحظر.

وأيضا يمنح تلك المهلة المساحة أمام المجتمع العلمي لتعديل بعض التفاصيل الخاصة بعدالة التنافس الرياضي، كما يترك لسلطات الرياضة المجال للعمل على الاستخدام الآمن لهذا العقار للأغراض الطبية فقط.

وكان دواء "ترامادول" على رادار الوكالة، وأظهرت الأبحاث استخدامه بصورة كبيرة في الرياضة، ومدى أضرار إساءة استخدامه.

وشددت الوكالة في بيانها على استمرار منع "القنب"، النبات الذي يستخرج منه مخدر "الحشيش"، وهو الأمر الذي بدأ مراجعته في سبتمبر 2021، كونه محظور خلال المسابقات فقط.

وبعد استشارة خبراء في مختلف المجالات العلمية والرياضية في 9 دول حول العالم، توصلت الوكالة إلى نتائج تؤكد أنه يمكنه تحسين الأداء الرياضي، ويمثل خطرا على صحة الرياضيين، ويعتبر استخدامه خرقا لروح الرياضة، وبناء عليه استمر فرض الحظر.

وادا الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ترامادول
نرشح لكم
مباشر دوري الأمم - إيطاليا (0) - (0) إنجلترا.. ألمانيا (0) - (0) المجر دوري الأمم الأوروبية – بقيادة الجوهرة خيفتشيا.. جورجيا تتأهل إلى التصنيف الثاني تشكيل ألمانيا - تير شتيجن يحمي العرين في غياب نوير.. وفيرنر يقود المقدمة التشكيل - راسبادوري وسكاماكا يقودان هجوم إيطاليا.. وماجواير في دفاع إنجلترا ملف - شقيق بوجبا من السجن: تورط مع مجرمين وعرض العائلة للخطر.. لعن مبابي بالسحر وغدر بأصدقائه بيان صاعق من "متمردات" منتخب إسبانيا للرد على اتحاد الكرة لاعب الشهر في نانت - مصطفى محمد ينافس موسيس سيمون وثنائي آخر الاتحاد الإنجليزي يوجه تهمة سوء السلوك لـ رونالدو
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز – ثلاثي جديد وإريك تراوري في معسكر دبي.. وموقف مصطفى فتحي 17 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر دوري الأمم - إيطاليا (0) - (0) إنجلترا.. ألمانيا (0) - (0) المجر 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
عام إضافي قبل التطبيق.. مكافحة المنشطات تحظر استخدام "ترامادول" رياضيا 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
باراجواي تفوز على الإمارات بهدف دون رد وديا 36 دقيقة | الوطن العربي
دوري الأمم الأوروبية – بقيادة الجوهرة خيفتشيا.. جورجيا تتأهل إلى التصنيف الثاني 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - عودة حسام عبد المجيد "جزئيا".. وفقرة خططية تحت إشراف فيريرا 49 دقيقة | الكرة المصرية
البحرين تخسر من كاب فيردي بثنائية ضمن تحضيرات كأس آسيا 2023 57 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل ألمانيا - تير شتيجن يحمي العرين في غياب نوير.. وفيرنر يقود المقدمة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 3 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ 4 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية