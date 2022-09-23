باراجواي تفوز على الإمارات بهدف دون رد وديا

خسر منتخب الإمارات بهدف دون رد على يد منافسه منتخب باراجواي.

واستضاف ملعب وينر نويشتات المباراة التجريبية التي جمعت منتخبي الإمارات وبارجواي.

وسجل فابيان بالبوينا هدف منتخب باراجواي وهدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 85.

وحرمت العارضة المنتخب الإماراتي من تسجيل هدف محقق عند الدقيقة 26 بعد تسديدة قوية من عبد الله حارب.

ومن عرضية متقنة حول فابيان بالبوينا الكرة بضربة رأسية هزت شباك منتخب الإمارات في الوقت القاتل من المباراة.

ويستعد منتخب الإمارات لمواجهة منتخب فنزويلا يوم الثلاثاء المقبل في مباراة ودية جديدة.

كما سيلعب منتخب الإمارات ضد منتخب الأرجنتين يوم 16 نوفمبر ضمن استعدادات رفقاء ليونيل ميسي لخوض نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

يذكر أن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب بيراميدز السابق هو من يتولى مهمة المدير الفني لمنتخب الإمارات.

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