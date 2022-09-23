دوري الأمم الأوروبية – بقيادة الجوهرة خيفتشيا.. جورجيا تتأهل إلى التصنيف الثاني

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 20:29

كتب : إسلام أحمد

خيفتشيا كفاراستخيليا - جورجيا

استطاع منتخب جورجيا أن يتأهل للتصنيف الثاني من دوري الأمم الأوروربية لأول مرة في تاريخه بعدما تصدر ترتيب مجموعته على حساب مقدونيا الشمالية بعد الفوز بنتيجة 2-0.

منتخب جورجيا تصدر ترتيب المجموعة الرابعة للتصنيف الثالث على حساب مقدونيا الشمالية وبلغاريا وجبل طارق ودون أي خسارة في أول 5 جولات، بالفوز في 4 وتعادل في 1.

ووصل رصيد جورجيا إلى 13 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن مقدونيا الشمالية.

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وتقدم منتخب جورجيا عن طريق خيفتشيا كفاراستخليا في الدقيقة 35 الذي أرسل عرضية ارتطمت بالمدافع وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 64 أضاف الجناح الهدف الثاني بنفسه ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في صدارة ترتيب هدافي التصنيف الثالث.

وساهم جناح نابولي الإيطالي في 7 أهداف من أصل 14 سجلها المنتخب في 5 مباريات بدوري الأمم أي 50%، بتسجيل 4 وصناعة 3.

وأصبح منتخب جورجيا ثالث المتأهلين للتصنيف الثاني من النسخة المقبلة، بعد تركيا وكازاخستان.

وبدأ منتخب جورجيا مشواره في دوري الأمم الأوروبية في التصنيف الرابع بالنسخة الأولى واستطاع التأهل للتصنيف الثالث في النسخة الماضية والتي استمر بها قبل التأهل للتصنيف الثاني لأول مرة.

ويقود منتخب جورجيا فنيا، الفرنسي ويلي سانيول لاعب منتخب فرنسا وبايرن ميونيخ السابق، ويعاونه التونسي عادل الشاذلي والذي مثّل منتخب تونس وحصد لقب أمم إفريقيا 2004 من قبل مع نسور قرطاج.

ويلتقي منتخب جورجيا في الجولة الأخيرة مع جبل طارق في لقاء أصبح تحصيل حاصل.

خيفتشيا كفاراستخيليا جورجيا دوري الأمم الأوروبية
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