مران الزمالك - عودة حسام عبد المجيد "جزئيا".. وفقرة خططية تحت إشراف فيريرا

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك على تحفيز اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم -الجمعة- على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة إليكت التشادى.

وعقد فيريرا جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب، وطالبهم خلالها بمواصلة التركيز والعمل بكل قوة استعدادا للمواجهة المقبلة لتحقيق الفوز وتأكيد التأهل لدور الـ32 للبطولة للاستمرار في المنافسة على اللقب بقوة.

وخاض اللاعبون فقرة بدنية وتأهيلية خاصة، استمرت لمدة 20 دقيقة وتم تقسيمها إلى جزئين.

تضمن الجزء الأول التركيز على زيادة قدرة التحمل البدني لدى اللاعبين، عن طريق تدريبات متعددة خاصة بهذا الأمر.

وتضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام الكرة، ضمن البرنامج المخصص لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمواجهة المقبلة.

وتولي قيادة هذه الفقرة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال وسط متابعة باقي عناصر الجهاز الفني للفريق.

وشهد المران مشاركة المدافع حسام عبد المجيد في جزء من التدريبات، حيث خاض الحصة التأهيلية والبدنية بشكل كامل مع زملائه.

وعقب ذلك أدى المدافع فقرة تدريبات خاصة تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، عبارة عن تدريبات بالكرة سواء بالتمرير أو التسديد على المرمى.

ولم يشارك حسام عبد المجيد في الفقرات الخططية والفنية وفقا لتعليمات البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق.

يذكر أن حسام عبد المجيد يخضع منذ عودة الفريق من الكاميرون لبرنامج تأهيلي خاص داخل صالة الألعاب الرياضية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بسبب الإجهاد العضلي الذي كان يعاني منه خلال الفترة الأخيرة.

وخصص الجهاز الفني فقرة خططية خاصة للاعبين، ركز خلالها على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة منها نقل الكرة ما بين الخطوط بالشكل الأمثل والسريع، بجانب التركيز على أمور فنية مختلفة.

وقاد هذه الفقرة أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود وروي أجواش المدربين المساعدين، تحت إشراف فيريرا المدير الذي كان حريصا على نقل التعليمات للاعبين بشكل مستمر .

وألقى فيريرا محاضرة فنية على اللاعبين في نهاية المران، حرص خلالها على نقل التعليمات الفنية للاعبين بخصوص الأدوار الخططية الخاصة بهم داخل الملعب، وتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها لتلافي تكرارها في الفترة المقبلة

ويختتم الزمالك تدريباته غدا -السبت- استعدادا لمواجهة إليكت، حيث من المقرر أن يقام المران الختامي في الخامسة مساءً، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالقاهرة عقب التدريب، استعدادا لمواجهة بطل تشاد المرتقبة.

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ويعقد في الثانية ظهر الغد -السبت- الاجتماع الفني للمباراة، حيث من المقرر أن يشهد الاتفاق على كافة الأمور التنسيقية.

وتقام المباراة يوم الأحد 25 سبتمبر، وكان الزمالك قد فاز ذهابا بهدفين دون رد.