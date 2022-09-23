البحرين تخسر من كاب فيردي بثنائية ضمن تحضيرات كأس آسيا 2023
الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 20:13
كتب : FilGoal
خسر منتخب البحرين على يد منافسه كاب فيردي وديا.
وفاز كاب فيردي على البحرين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد البحرين بالمنامة العاصمة.
وجاءت المباراة ضمن تحضيرات المنتخب البحريني لخوض منافسات كأس آسيا 2023.
وافتتح ديني بورجيس التسجيل لمنتخب كاب فيردي في الدقيقة 12 من الشوط الاول للمباراة.
وعدل علي حرم النتيجة للمنتخب البحريني وسجل هدف التعادل من ركلة جزاء عند الدقيقة 29.
وسجل جوليو تفاريس الهدف الثاني لمنتخب كاب فيردي عند الدقيقة 55 من عمر المباراة.
ويستعد منتخب البحرين لمواجهة منتخب بنما يوم 27 من سبتمبر الجاري على ملعب البحرين الدولي في العاصمة المنامة.
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