تشكيل ألمانيا - تير شتيجن يحمي العرين في غياب نوير.. وفيرنر يقود المقدمة
الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 20:07
كتب : FilGoal
أعلن ديتر هانزي فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا عن تشكيل فريقه لملاقاة المجر في خامس جولات المجموعة الثالثة للتصنيف الأول في دوري الأمم الأوروبية.
وجاء تشكيل الماكينات كالتالي:
حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن
خط الدفاع: جوشوا كيميتش – نيكلاس زوله – أنطونيو روديجير – دافيد روم
خط الوسط: جوناس هوفمان – إلكاي جوندوجان – توماس مولر
خط الهجوم: سيرج جنابري – تيمو فيرنر – ليروي ساني
البدلاء: أوليفر باومان – كيفن تراب – ماكسميليان أرنولد – أرميل بيلا كوتشاب – ماتياس جينتر – روبن جوسينز – كاي هافيرتز – بنجامين هنريكس – تيلو كيرير – جمال موسيالا – لوكاس نميشا – نيكو شلوتربيك
ويغيب مانويل نوير حارس مرمى المنتخب الألماني لإصابته بفيروس كورونا.
ويحتل المنتخب المجري صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه منتخب ألمانيا بـ 6 نقاط، فيما يأتي منتخب إيطاليا ثالثا بـ 5 نقاط، ويتذيل منتخب إنجلترا المجموعة بنقطتين فقط.
ويتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.