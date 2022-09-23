تشكيل ألمانيا - تير شتيجن يحمي العرين في غياب نوير.. وفيرنر يقود المقدمة

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 20:07

كتب : FilGoal

مارك أندري تير شتيجن - ألمانيا

أعلن ديتر هانزي فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا عن تشكيل فريقه لملاقاة المجر في خامس جولات المجموعة الثالثة للتصنيف الأول في دوري الأمم الأوروبية.

وجاء تشكيل الماكينات كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

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خط الدفاع: جوشوا كيميتش – نيكلاس زوله – أنطونيو روديجير – دافيد روم

خط الوسط: جوناس هوفمان – إلكاي جوندوجان – توماس مولر

خط الهجوم: سيرج جنابري – تيمو فيرنر – ليروي ساني

البدلاء: أوليفر باومان – كيفن تراب – ماكسميليان أرنولد – أرميل بيلا كوتشاب – ماتياس جينتر – روبن جوسينز – كاي هافيرتز – بنجامين هنريكس – تيلو كيرير – جمال موسيالا – لوكاس نميشا – نيكو شلوتربيك

ويغيب مانويل نوير حارس مرمى المنتخب الألماني لإصابته بفيروس كورونا.

ويحتل المنتخب المجري صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه منتخب ألمانيا بـ 6 نقاط، فيما يأتي منتخب إيطاليا ثالثا بـ 5 نقاط، ويتذيل منتخب إنجلترا المجموعة بنقطتين فقط.

ويتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

منتخب ألمانيا دوري الأمم الأوروبية
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