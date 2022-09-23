تشكيل ألمانيا - تير شتيجن يحمي العرين في غياب نوير.. وفيرنر يقود المقدمة

أعلن ديتر هانزي فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا عن تشكيل فريقه لملاقاة المجر في خامس جولات المجموعة الثالثة للتصنيف الأول في دوري الأمم الأوروبية.

وجاء تشكيل الماكينات كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوشوا كيميتش – نيكلاس زوله – أنطونيو روديجير – دافيد روم

خط الوسط: جوناس هوفمان – إلكاي جوندوجان – توماس مولر

خط الهجوم: سيرج جنابري – تيمو فيرنر – ليروي ساني

البدلاء: أوليفر باومان – كيفن تراب – ماكسميليان أرنولد – أرميل بيلا كوتشاب – ماتياس جينتر – روبن جوسينز – كاي هافيرتز – بنجامين هنريكس – تيلو كيرير – جمال موسيالا – لوكاس نميشا – نيكو شلوتربيك

ويغيب مانويل نوير حارس مرمى المنتخب الألماني لإصابته بفيروس كورونا.

ويحتل المنتخب المجري صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه منتخب ألمانيا بـ 6 نقاط، فيما يأتي منتخب إيطاليا ثالثا بـ 5 نقاط، ويتذيل منتخب إنجلترا المجموعة بنقطتين فقط.

ويتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.