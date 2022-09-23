التشكيل - راسبادوري وسكاماكا يقودان هجوم إيطاليا.. وماجواير في دفاع إنجلترا

يقود الثنائي جياكومو راسبادوري وجيانلوكا سكاماكا هجوم إيطاليا في مواجهة إنجلترا في لقاء الجولة الخامسة ضمن التصنيف الأول من دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي المنتخبان على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية.

بينما يبدأ منتخب إنجلترا بـ هاري ماجواير في الدفاع ومن خلفه نيك بوب في حراسة المرمى.

وجاء تشكيل إيطاليا:

حراسة المرمى: جانليويجي دوناروما

الدفاع: رافائيل تولوي – ليونادرو بونوتشي – فرانشيسكو أتشيربي

الوسط: جيوفاني دي لورينزو – براين كريستانتي – جورجينيو – نيكولو باريلا – فيديريكو ديماركو

الهجوم: جياكومو راسبادوري – جيانلوكا سكاماكا

فيما جاء تشكيل إنجلترا:

حراسة المرمى: نيك بوب

الدفاع: كايل ووكر– هاري ماجواير – إريك داير – رييس جيمس

الوسط: جود بيلينجهام – فيل فودين – ديكلان رايس

الهجوم: رحيم سترلينج – هاري كين – بوكايو ساكا

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل منتخب إنجلترا الترتيب برصيد نقطتين ويبحث عن فوزه الأول.

بينما يتصدر منتخب المجر الترتيب برصيد 7 نقاط قبل لقاء ألمانيا صاحبة الـ 6 نقاط.