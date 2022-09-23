كرة سلة - سيدات سموحة في الصدارة بالفوز على مقديشيو سيتي بالبطولة العربية

واصلت سيدات سموحة تحقيق الانتصارات في البطولة العربية لكرة السلة، وفزن على مقديشيو سيتي الصومالي بنتيجة 92-43.

ويشارك فريق سموحة ممثلا عن مصر في منافسات البطولة المقامة في تونس خلال الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وبذلك حققت سيدات سموحة العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات بـ 4 انتصارات متتالية وانفردن بالصدارة.

وكان سموحة قد افتتح مشواره في البطولة العربية بالفوز على الشارقة الإماراتي بنتيجة 96-45.

وتغلبت سيدات سموحة على الأمل الرياضي بنتيجة 80-67 في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وحققن سيدات سموحة الانتصار الثالث تواليا بالفوز بنتيجة 88-79 بعد قلب المعطيات في الربعين الثالث والرابع.

ويقع سموحة في المجموعة الأولى رفقة أندية الأمل الرياضي والشارقة والمدنية السطافية وشباب الفحيص ومقديشيو سيتي.

وتختتم منافسات دور المجموعات يوم السبت بمواجهة سموحة لفريق المدينة السطافية في الخامسة مساء، ويتأهل أول أربعة فرق من المجموعة إلى ربع النهائي.