لاعب الشهر في نانت - مصطفى محمد ينافس موسيس سيمون وثنائي آخر
الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 18:56
كتب : FilGoal
بات مصطفى محمد مرشحا للحصول على جائزة لاعب الشهر في نانت.
مصطفى محمد
النادي : نانت
وانضم الدولي المصري إلى الفريق الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
وأعلن نانت ترشيح الرباعي: مصطفى محمد والنيجيري موسيس سيمون والإسباني بيدرو شيريفيلا والفرنسي دينيس أبياه.
وخاض مصطفى محمد مع نانت 11 مباراة منذ انضمامه للفريق وسجل 3 أهداف وصنع هدفين بجميع المسابقات.
Qui sera votre Canari du mois de septembre by @ILIANE_INFO ❓
🇪🇬 @mmostafa_11
🇪🇸 @pedrochb97September 23, 2022
ويحتل نانت المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 7 نقاط من 8 مباريات.
فيما يحتل النادي الفرنسي المركز الثالث في المجموعة السابعة بمسابقة الدوري الأوروبي برصيد 3 نقاط، فيما يتصدر فرايبورج ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.
ويتواجد مصطفى محمد خلال الفترة الحالية بمعسكر المنتخب المصري الذي يواجه النيجر وليبريا وديا.