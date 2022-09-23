لاعب الشهر في نانت - مصطفى محمد ينافس موسيس سيمون وثنائي آخر

التشكيل - راسبادوري وسكاماكا يقودان هجوم إيطاليا.. وماجواير في دفاع إنجلترا

ملف - شقيق بوجبا من السجن: تورط مع مجرمين وعرض العائلة للخطر.. لعن مبابي بالسحر وغدر بأصدقائه

بيان صاعق من "متمردات" منتخب إسبانيا على اتحاد الكرة

الاتحاد الإنجليزي يوجه تهمة سوء السلوك لـ رونالدو

توخيل قد يجبر على الرحيل عن إنجلترا بعد الإقالة من تشيلسي

فرنسا تعلن مغادرة كوندي وماينان معسكر المنتخب

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الأول من أرسنال.. ساكا يفوز بجائزة لاعب العام في إنجلترا