لاعب الشهر في نانت - مصطفى محمد ينافس موسيس سيمون وثنائي آخر

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 18:56

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - أولمبياكوس

بات مصطفى محمد مرشحا للحصول على جائزة لاعب الشهر في نانت.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وانضم الدولي المصري إلى الفريق الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأعلن نانت ترشيح الرباعي: مصطفى محمد والنيجيري موسيس سيمون والإسباني بيدرو شيريفيلا والفرنسي دينيس أبياه.

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وخاض مصطفى محمد مع نانت 11 مباراة منذ انضمامه للفريق وسجل 3 أهداف وصنع هدفين بجميع المسابقات.

ويحتل نانت المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 7 نقاط من 8 مباريات.

فيما يحتل النادي الفرنسي المركز الثالث في المجموعة السابعة بمسابقة الدوري الأوروبي برصيد 3 نقاط، فيما يتصدر فرايبورج ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

ويتواجد مصطفى محمد خلال الفترة الحالية بمعسكر المنتخب المصري الذي يواجه النيجر وليبريا وديا.

نانت مصطفى محمد
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