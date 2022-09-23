رائعة سون تخطف تعادلا قاتلا لـ كوريا الجنوبية أمام كوستاريكا وديا

خطف سون هيونج مين تعادلا قاتلا لمنتخب كوريا الجنوبية أمام كوستاريكا وديا في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2022.

المباراة التي أقيمت على ملعب جويانج في كوريا الجنوبية عرفت تقدم أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 28 عن طريق هوانج هي تشان بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء لمهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي.

وفي الدقيقة 41 سجل الشاب جويسون بينيتي –لاعب سندرلاند الإنجليزي- التعادل لكوستاريكا بمتابعة لعرضية من الجهة اليمنى مرت من الجميع ليسجل أول أهدافه الدولية.

الجناح البالغ 18 عاما سجل ثاني أهدافه الدولية بقميص منتخب بلاده عندما تقدم في الدقيقة 63 بمتابعة لكرة ارتدت من يد الحارس.

ومنعت العارضة فرصة التعادل لكوريا في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 80 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه الحارس إستيبان ألفارادو بعدما أمسك بالكرة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 85 سجل سون هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة سكنت الشباك مانحا التعادل لمنتخب بلاده.

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ويلتقي منتخب كوريا الجنوبية يوم 27 سبتمبر مع الكاميرون وديا، إذ يتواجد الشمشون الكوري في مجموعة تضم كل من: أوروجواي وغانا والبرتغال في كأس العالم 2022.

ويواجه منتخب كوستاريكا نظيره أوزبكستان وديا في اليوم ذاته، بينما يتواجد منتخب كوستاريكا في مجموعة تضم كل من إسبانيا واليابان وألمانيا في كأس العالم.