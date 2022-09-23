محمد مغربي: حاولنا تطبيق جُمل ميكالي.. ونعاني من ضيق الوقت

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 18:09

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي ضد بنين الأولمبي

شدد محمد مغربي مدافع الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي على حاجة الفريق للوصول إلى مرحلة الانسجام في أسرع وقت.

وتعادل منتخب مصر الأولمبي وديا أمام بنين في أول ظهور لـ روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد.

وقال مغربي عبر أون تايم سبورتس: "لعبنا المباراة الودية الأولى تحت قيادة الجهاز الفني الجديد وبالطبع نحتاج بعض الوقت للوصول إلى الأداء الجيد".

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وأضاف "حاولنا تطبيق جُمل المدرب ميكالي في هجوميا ودفاعيا واضاعنا أكثر من فرصة لتسجيل الأهداف".

وتابع "علينا الوصول إلى مرحلة الانسجام سريعا لأننا نعاني من صيق الوقت قبل خوض المباريات الرسمية".

واختتم "تعرضت لكدمة خلال المبراة لكنها بسيطة، وحاولنا الفوز خاصة أن الظهور الأول مع المدرب الجديد لكن حققنا الاستفادة من التجربة بلا شك".

ويواجه المنتخب الأولمبي نظيره البنيني مجددا يوم الاثنين المقبل.

منتخب مصر الاولمبي ميكالي محمد مغربي
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