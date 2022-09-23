أول مصرية في إيطاليا.. سامية آدم تنضم إلى نابولي

انضمت المصرية سامية آدم إلى صفوف نابولي الإيطالي قادمة من صفوف جالاتاسراي التركي.

وأصبحت سامية آدم أول مصرية تنضم إلى الدوري الإيطالي بعدما حققت الإنجاز ذاته في الدوري التركي.

وكانت سامية تلعب في جالاتاسراي منذ الصيف الماضي وحازت على شارة القيادة.

سامية (23 عامًا) نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية، وقضت سنوات الجامعة مع سبيسيفك تايجرز الأمريكي وشاركت في 53 مباراة ونجحت في تسجيل 3 أهداف في دوري الجامعات.

ولعبت سامية في مصر لفريق الجونة في موسم 2020-2021 قبل أن ترحل أن تعبر البحر المتوسط وتصل إلى تركيا.

وسجلت آدم 5 أهداف بقميص جالاتاسراي في الدوري التركي.

وينشط نابولي في دوري الدرجة الثانية للسيدات.

وحصد نابولي الثلاث نقاط الأولى في الدوري بعد مرور جولة وحيدة.

ومن المتوقع أن تسجل ظهورها الأول مع الفريق في 25 سبتمبر المقبل أمام أبوليا تراني ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

ومثّلت سامية آدم منتخب مصر الأول للسيدات، وكان آخر ظهور لها في بطولة كأس العرب للسيدات 2021.