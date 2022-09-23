ميكالي: فيتوريا لن يفرض علينا طريقة لعب المنتخب الأولمبي.. وأحتاج لمساعدة جميع الأندية

تحدث روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي عن المباراة الأولى للفريق تحت قيادته، والتي انتهت بالتعادل السلبي وديا مع منتخب بنين.

وقال ميكالي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "هذا أول تجمع للمنتخب الأولمبي وكنت أتمنى الفوز في المباراة حتى وإن كانت ودية فأنا دائما ما أحب الفوز".

وأضاف "كان هناك بعض الصعوبات التي وجدتها في المباراة على صعيد الأداء".

وأوضح المدرب البرازيلي "في فترة الإعداد كنا نركز على بعض النقاط المعينة، وظهر بعضها في المباراة مثل كيفية التصرف عند فقد الكرة".

وواصل "كان ينقصنا السرعة في تناقل الكرة بين اللاعبين، ولاحظت في بعض الأوقات كان تدوير الكرة بطيئا، وهذا بحاجة للتحسن".

وتابع "سنحت لنا بعض الفرص للتهديف اليوم ولكن لم نتمكن من ذلك. في المباراة القادمة نتمنى تحسن الأداء وسأحرص على تحسين بعض النقاط".

وبالحديث عن الجانب الدفاعي قال ميكالي: "من الطبيعي أن تأخذ الأمور بعض الوقت بالنظر لكونها المرة الأولى لنا. منتخب بنين لم يصل إلى مرمانا وكان شكلنا الدفاعي جيدا".

أما عن القوام الرئيسي لخوض المواجهات الرسمية قال المدرب البرازيلي: "نحن بحاجة لكل اللاعبين الذين ينتمون لهذا الجيل، وهذا يتوقف على عمل الأندية المشترك معنا".

وأضاف "لدينا الأمل في الوصول إلى أولمبياد باريس 2024، وأعرف صعوبة ترك الأندية للاعبيها، ولكن في التوقيت الحالي نحن بحاجة لمساعدة جميع الأندية بلاعبيها المنتمين للمنتخب الأولمبي".

وعن التنسيق والتواصل بينه وبين الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قال: "نحن على علاقة جيدة ونتحدث كثيرا كوننا نقيم في الفندق ذاته، ونتناقش كثيرا لأن هدفنا أن نؤدي أفضل عمل ممكن للكرة المصرية".

وبسؤاله عن إمكانية طلب فيتوريا منه أن يطبق طريقة لعب معينة لخدمة المنتخب الأول قال: "هذا النوع من الحديث والأفكار ليس مطروحا، لدي حرية كاملة كمدير فني لاختيار طريقة اللعب وتطبيق الأفكار المناسبة".

وأضاف "اللاعبين الكبار في المنتخب الأول من المكن أن يكون لهم أسلوبهم الخاص الذي لا يمكننا تطبيقه على المنتخب الأولمبي. نحن نصنع طريقة لعب تلائم مواهبنا ومميزات لاعبينا".

وأخيرا عن إصابة مصطفى سعد المنتقل حديثا إلى الأهلي قال: "ليست خطيرة على حد علمي، ولكني سأتحدث مع الطبيب ثم نرى".

وخرج سعد قبل نهاية الشوط الأول مصابا، وحسبما علم FilGoal.com خرج التشخيص المبدئي بإصابته بكدمة في الساق.